Eine Serie geht zu Ende: Erstmals seit über 40 Jahren steht kein Spieler von Bayern München im WM-Final. Dafür setzt sich eine englische «Tradition» weiter fort.

Andri Bäggli Redaktor Sport

Die Fassungslosigkeit der Engländer nach der 1:2-Niederlage im WM-Halbfinal gegen Argentinien kennt keine Grenzen. Die Albiceleste hat es wie bereits gegen Ägypten geschafft, ein Spiel in den Schlussminuten komplett zu drehen. England kann sich den Traum vom Final nicht erfüllen und muss am Samstag (23 Uhr) zum Spiel um Platz drei gegen Frankreich antreten, statt im grossen Final am Sonntag (21 Uhr) zu spielen.

Damit ist auch klar, dass eine beeindruckende Serie zu Ende geht. Seit über 40 Jahren ist immer mindestens ein Spieler von Bayern München und Inter Mailand im WM-Final gestanden. Nun ist mit Argentiniens Joker Lautaro Martínez nur ein Inter-Spieler vertreten – von Bayern München fehlt jede Spur. Bayerns Starstürmer Harry Kane wäre der Letzte gewesen, der die Münchner hätte im Final vertreten können.

Doch selbst wenn England gewonnen hätte, wäre diese jahrzehntelange Serie zu Ende gegangen. Damit diese Bestand gehabt hätte, hätte Frankreich bereits den ersten Halbfinal gewinnen müssen. Die Franzosen hätten bei einem Finaleinzug gleich beide Vereine abgedeckt. Mit Dayot Upamecano und Michael Olise wären zwei Bayern-Spieler im Endspiel vertreten gewesen, Marcus Thuram hätte derweil Inter repräsentiert.

England-Fans müssen weiter träumen

Während die eine Serie gerissen ist, hält derweil eine andere weiter an – und diese nervt vor allem die Engländer. 1966 holten die Three Lions zum ersten und einzigen Mal den Titel. Seither standen die Briten nie mehr in einem WM-Endspiel.

In dieser Ausgabe jährt sich diese unrühmliche Marke zum 60. Mal. «It’s coming home»: Die Fans stimmen den Gassenhauer «Three Lions» von Frank Skinner schon seit 1996 immer wieder an. In Erfüllung ist der Traum aber nie mehr gegangen. Das Warten darauf, dass der begehrte Pokal wieder ins Geburtsland des Fussballs zurückkehrt, dauert weitere vier Jahre an.