Das wars

Die grosse Party auf dem Turbinenplatz ist zu Ende. Die Nati-Stars und der gesamte Staff verabschieden sich noch einmal von der Menge. Und es gibt ein letztes Mal tosenden Applaus.

Damit endet die WM für die Schweiz nun endgültig. Die Stars verabschieden sich in die Ferien. Besten Dank fürs Mitlesen und einen schönen Tag!