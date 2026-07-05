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Gill motzt über Mbappé
«Er hat mich gar nicht beachtet»

Paraguay-Goalie Gill motzt nach der Niederlage gegen Frankreich über Kylian Mbappé.
Publiziert: 11:31 Uhr
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Aktualisiert: vor 59 Minuten
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