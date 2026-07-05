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WM 2026
WM 2026: Paraguay-Goalie Gill motzt über Mbappé
Gill motzt über Mbappé
«Er hat mich gar nicht beachtet»
Paraguay-Goalie Gill motzt nach der Niederlage gegen Frankreich über Kylian Mbappé.
Publiziert: 11:31 Uhr
|
Aktualisiert: vor 59 Minuten
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