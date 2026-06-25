Darum gehts
- Rio Ferdinand rät, Ronaldo nicht immer 90 Minuten einzusetzen
- Ronaldo erzielte zwei Tore gegen Usbekistan und rehabilitierte sich
- Ferdinand feierte Ronaldo mit einem Instagram-Post
Für Rio Ferdinand, ehemaliger Teamkollege von Cristiano Ronaldo bei Manchester United, ist klar: «Ich würde Ronaldo nicht in jedem Spiel von Anfang an aufstellen.» Und wenn schon, schlägt er vor, ihn spätestens nach 70 Minuten auszuwechseln, um Kräfte zu sparen. Dies erklärt der Ex-England-Star dem US-Magazin «The Athletic».
Dabei sei eine klare Kommunikation des Trainers entscheidend: «Wenn du jemanden wie Cristiano Ronaldo nicht mit einbeziehst und ihn in der 70. Minute auswechselst, obwohl er zwei Tore geschossen hat, wird er schon denken: ‹Moment mal.›». Wenn man ihm aber klar mache, dass es sich um eine Massnahme handle, um Kräfte zu sparen, sollte es funktionieren.
Grosse Freude über Ronaldo-Doppelpack
Besonders kritisch sieht es Ferdinand, Ronaldo bei einem klaren Vorsprung auf dem Platz zu lassen. «Ich denke, es ist ein Fehler, ihn auf dem Feld zu lassen, wenn man mit drei oder vier Toren Unterschied führt», sagt er in Anspielung auf das Spiel gegen Usbekistan. Dort hat Ronaldo als Captain der portugiesischen Nationalmannschaft zwei Tore erzielt und sich damit für seinen viel kritisierten Start-Auftritt gegen die DR Kongo rehabilitiert. Dabei hat der 41-Jährige 90 Minuten lang durchgespielt.
Der Doppelpack gegen Usbekistan hat auch bei Ferdinand selbst grosse Freude ausgelöst: Als Reaktion auf die beiden Ronaldo-Tore postet er am Dienstag ein Jubelvideo auf Instagram, dazu schreibt er: «CRISTIANOOOOO. Das ist, was er tut!!!! Die Zweifler der letzten Woche zum Schweigen gebracht!». Der zweifache WM-Teilnehmer gilt seit den gemeinsamen ManUtd-Zeiten als Freund des portugiesischen Superstars.
Dieser Artikel ist zuerst auf «abola.pt» erschienen. Die portugiesische Newsplattform gehört wie Blick zum Ringier-Verlag.
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Mannschaft
SP
TD
PT
1
Mexiko
3
6
9
2
Südafrika
3
-1
4
3
Südkorea
3
-1
3
4
Tschechien
3
-4
1
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Schweiz
3
4
7
2
Kanada
3
5
4
3
Bosnien und Herzegowina
3
-1
4
4
Katar
3
-8
1
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Brasilien
3
6
7
2
Marokko
3
3
7
3
Schottland
3
-3
3
4
Haiti
3
-6
0
Mannschaft
SP
TD
PT
1
USA
2
5
6
2
Australien
2
0
3
3
Paraguay
2
-2
3
4
Türkei
2
-3
0
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Deutschland
1:1
3
7
7
2
Elfenbeinküste
2:0
3
2
6
3
Ecuador
1:1
3
-1
2
4
Curacao
0:2
3
-8
1
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Niederlande
2
4
4
2
Japan
2
4
4
3
Schweden
2
0
3
4
Tunesien
2
-8
0
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Ägypten
2
2
4
2
Iran
2
0
2
3
Belgien
2
0
2
4
Neuseeland
2
-2
1
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Spanien
2
4
4
2
Uruguay
2
0
2
3
Kap Verde
2
0
2
4
Saudi Arabien
2
-4
1
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Frankreich
2
5
6
2
Norwegen
2
4
6
3
Senegal
2
-3
0
4
Irak
2
-6
0
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Argentinien
2
5
6
2
Österreich
2
0
3
3
Algerien
2
-2
3
4
Jordanien
2
-3
0
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Kolumbien
2
3
6
2
Portugal
2
5
4
3
Demokratische Republik Kongo
2
-1
1
4
Usbekistan
2
-7
0
Mannschaft
SP
TD
PT
1
England
2
2
4
2
Ghana
2
1
4
3
Kroatien
2
-1
3
4
Panama
2
-2
0