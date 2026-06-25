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Ex-England-Star mit Ratschlag
«Würde Ronaldo nicht immer von Anfang an aufstellen»

Rio Ferdinand gilt als Freund von Portugal-Superstar Cristiano Ronaldo – und freute sich entsprechend über dessen Doppelpack gegen Usbekistan. Gleichzeitig soll der 41-Jährige seiner Meinung nach aber mehr geschont werden.
Publiziert: 22:31 Uhr
|
Aktualisiert: vor 49 Minuten
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Der ehemalige England-Star Rio Ferdinand rät Portugal-Trainer Roberto Martinez: «Ich würde Ronaldo nicht in jedem Spiel von Anfang an aufstellen.»
Foto: FIFA via Getty Images

Darum gehts

KI-generiert, redaktionell geprüft
  • Rio Ferdinand rät, Ronaldo nicht immer 90 Minuten einzusetzen
  • Ronaldo erzielte zwei Tore gegen Usbekistan und rehabilitierte sich
  • Ferdinand feierte Ronaldo mit einem Instagram-Post
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Blick Sportdesk

Für Rio Ferdinand, ehemaliger Teamkollege von Cristiano Ronaldo bei Manchester United, ist klar: «Ich würde Ronaldo nicht in jedem Spiel von Anfang an aufstellen.» Und wenn schon, schlägt er vor, ihn spätestens nach 70 Minuten auszuwechseln, um Kräfte zu sparen. Dies erklärt der Ex-England-Star dem US-Magazin «The Athletic».

Dabei sei eine klare Kommunikation des Trainers entscheidend: «Wenn du jemanden wie Cristiano Ronaldo nicht mit einbeziehst und ihn in der 70. Minute auswechselst, obwohl er zwei Tore geschossen hat, wird er schon denken: ‹Moment mal.›». Wenn man ihm aber klar mache, dass es sich um eine Massnahme handle, um Kräfte zu sparen, sollte es funktionieren.

Grosse Freude über Ronaldo-Doppelpack

Besonders kritisch sieht es Ferdinand, Ronaldo bei einem klaren Vorsprung auf dem Platz zu lassen. «Ich denke, es ist ein Fehler, ihn auf dem Feld zu lassen, wenn man mit drei oder vier Toren Unterschied führt», sagt er in Anspielung auf das Spiel gegen Usbekistan. Dort hat Ronaldo als Captain der portugiesischen Nationalmannschaft zwei Tore erzielt und sich damit für seinen viel kritisierten Start-Auftritt gegen die DR Kongo rehabilitiert. Dabei hat der 41-Jährige 90 Minuten lang durchgespielt.

Der Doppelpack gegen Usbekistan hat auch bei Ferdinand selbst grosse Freude ausgelöst: Als Reaktion auf die beiden Ronaldo-Tore postet er am Dienstag ein Jubelvideo auf Instagram, dazu schreibt er: «CRISTIANOOOOO. Das ist, was er tut!!!! Die Zweifler der letzten Woche zum Schweigen gebracht!». Der zweifache WM-Teilnehmer gilt seit den gemeinsamen ManUtd-Zeiten als Freund des portugiesischen Superstars.

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Dieser Artikel ist zuerst auf «abola.pt» erschienen. Die portugiesische Newsplattform gehört wie Blick zum Ringier-Verlag.

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WM 2026 Gruppe A
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Mexiko
Mexiko
3
6
9
2
Südafrika
Südafrika
3
-1
4
3
Südkorea
Südkorea
3
-1
3
4
Tschechien
Tschechien
3
-4
1
K.o.-Phase
Gruppe B
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Schweiz
Schweiz
3
4
7
2
Kanada
Kanada
3
5
4
3
Bosnien und Herzegowina
Bosnien und Herzegowina
3
-1
4
4
Katar
Katar
3
-8
1
K.o.-Phase
Gruppe C
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Brasilien
Brasilien
3
6
7
2
Marokko
Marokko
3
3
7
3
Schottland
Schottland
3
-3
3
4
Haiti
Haiti
3
-6
0
K.o.-Phase
Gruppe D
Mannschaft
SP
TD
PT
1
USA
USA
2
5
6
2
Australien
Australien
2
0
3
3
Paraguay
Paraguay
2
-2
3
4
Türkei
Türkei
2
-3
0
K.o.-Phase
Gruppe E
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Deutschland
Deutschland
1:1
3
7
7
2
Elfenbeinküste
Elfenbeinküste
2:0
3
2
6
3
Ecuador
Ecuador
1:1
3
-1
2
4
Curacao
Curacao
0:2
3
-8
1
K.o.-Phase
Gruppe F
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Niederlande
Niederlande
2
4
4
2
Japan
Japan
2
4
4
3
Schweden
Schweden
2
0
3
4
Tunesien
Tunesien
2
-8
0
K.o.-Phase
Gruppe G
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Ägypten
Ägypten
2
2
4
2
Iran
Iran
2
0
2
3
Belgien
Belgien
2
0
2
4
Neuseeland
Neuseeland
2
-2
1
K.o.-Phase
Gruppe H
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Spanien
Spanien
2
4
4
2
Uruguay
Uruguay
2
0
2
3
Kap Verde
Kap Verde
2
0
2
4
Saudi Arabien
Saudi Arabien
2
-4
1
K.o.-Phase
Gruppe I
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Frankreich
Frankreich
2
5
6
2
Norwegen
Norwegen
2
4
6
3
Senegal
Senegal
2
-3
0
4
Irak
Irak
2
-6
0
K.o.-Phase
Gruppe J
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Argentinien
Argentinien
2
5
6
2
Österreich
Österreich
2
0
3
3
Algerien
Algerien
2
-2
3
4
Jordanien
Jordanien
2
-3
0
K.o.-Phase
Gruppe K
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Kolumbien
Kolumbien
2
3
6
2
Portugal
Portugal
2
5
4
3
Demokratische Republik Kongo
Demokratische Republik Kongo
2
-1
1
4
Usbekistan
Usbekistan
2
-7
0
K.o.-Phase
Gruppe L
Mannschaft
SP
TD
PT
1
England
England
2
2
4
2
Ghana
Ghana
2
1
4
3
Kroatien
Kroatien
2
-1
3
4
Panama
Panama
2
-2
0
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