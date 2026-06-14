DE
FR
Abonnieren

Euphorie im Gastgeberland
Ticketpreise für USA-Spiele schnellen in die Höhe

Der fulminante 4:1-Auftaktsieg der USA hat eine WM-Euphorie im Gastgeberland entfacht. Das lassen zumindest die Ticketpreise für die nächsten US-Spiele vermuten. In die gleiche Richtung zeigen die TV-Zahlen.
Publiziert: 10:42 Uhr
Kommentieren
1/4
Auch dank Doppeltorschütze Folarin Balogun feiern die USA einen perfekten Start ins Heimturnier.
Foto: Getty Images

Darum gehts

KI-generiert, redaktionell geprüft
  • USA besiegt Paraguay 4:1, Ticketpreise für nächste Spiele explodieren
  • Preise für Türkei-Spiel um 90 Prozent gestiegen, günstigstes Ticket: 1300 Franken
  • US-Spiel lockt fast 25 Millionen TV-Zuschauer an, neuer Rekord
Gian–Andri_Baumgartner_Online Redaktor_Blick Ringier_3.jpg
Gian-Andri BaumgartnerRedaktor Sport

Der 4:1-Sieg der USA gegen Paraguay am frühen Samstagmorgen Schweizer Zeit hat Spuren auf dem Ticketmarkt hinterlassen: Wie aus Daten der Vergleichsplattform Ticket Data hervorgeht, sind die Eintrittspreise für die beiden weiteren Gruppenspiele der US-Boys gegen Australien (19. Juni) und die Türkei (26. Juni) seither stark nach oben geschossen.

Der Grund dafür: das an dieser WM angewandte dynamische Preismodell. Durch die erhöhte Nachfrage nach Tickets steigt auf den Weiterverkaufsplattformen der Fifa in der Folge auch der Preis markant an.

Zu beobachten ist dies vor allem für das Spiel gegen die Türkei: 90 Prozent teurer sind die Tickets für das dritte US-Gruppenspiel im Vergleich zu den Stunden vor der Paraguay-Partie – in der günstigsten Kategorie müssen nun rund 1300 Franken hingelegt werden. Noch teurer sind die Tickets für den nächsten Auftritt des US-Teams gegen Australien am kommenden Freitag, wo man Stand jetzt im günstigsten Fall für rund 1500 Franken reinkommt. Im Vergleich zum Freitag, also zum Zeitpunkt vor dem Spiel gegen Paraguay, ist somit insgesamt ein Plus von 77 Franken zu verzeichnen.

Spiel knackt TV-Rekord

Auch am TV fieberten zahlreiche Menschen mit: Laut dem Sendernetzwerk Fox Sport, auf dessen Kanälen das US-Auftaktspiel übertragen worden ist, zappten knapp 16 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer rein. Zusammen mit den spanischen US-Sendern steigt diese Zahl auf fast 25 Millionen – Rekord für ein Spiel des US-amerikanischen Männer-Nationalteams.

Auch wenn diese Zahlen im Verhältnis zur Bevölkerungszahl von rund 340 Millionen Einwohnerinnen und Einwohnern gering erscheinen – der WM-Hype scheint nach dem fulminanten Auftaktsieg der eigenen Nationalmannschaft auch in den USA angekommen zu sein.

Logg dich ein für den XXL-WM-Service!
Hier gibts alle Infos im Detail.
WM 2026 Gruppe A
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Mexiko
Mexiko
1
2
3
2
Südkorea
Südkorea
1
1
3
3
Tschechien
Tschechien
1
-1
0
4
Südafrika
Südafrika
1
-2
0
K.o.-Phase
Gruppe B
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Schweiz
Schweiz
1
0
1
2
Kanada
Kanada
1
0
1
3
Katar
Katar
1
0
1
4
Bosnien und Herzegowina
Bosnien und Herzegowina
1
0
1
K.o.-Phase
Gruppe C
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Schottland
Schottland
1
1
3
2
Marokko
Marokko
1
0
1
3
Brasilien
Brasilien
1
0
1
4
Haiti
Haiti
1
-1
0
K.o.-Phase
Gruppe D
Mannschaft
SP
TD
PT
1
USA
USA
1
3
3
2
Australien
Australien
1
2
3
3
Türkei
Türkei
1
-2
0
4
Paraguay
Paraguay
1
-3
0
K.o.-Phase
Gruppe E
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Deutschland
Deutschland
0
0
0
2
Curacao
Curacao
0
0
0
3
Elfenbeinküste
Elfenbeinküste
0
0
0
4
Ecuador
Ecuador
0
0
0
K.o.-Phase
Gruppe F
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Niederlande
Niederlande
0
0
0
2
Japan
Japan
0
0
0
3
Schweden
Schweden
0
0
0
4
Tunesien
Tunesien
0
0
0
K.o.-Phase
Gruppe G
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Belgien
Belgien
0
0
0
2
Ägypten
Ägypten
0
0
0
3
Iran
Iran
0
0
0
4
Neuseeland
Neuseeland
0
0
0
K.o.-Phase
Gruppe H
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Spanien
Spanien
0
0
0
2
Kap Verde
Kap Verde
0
0
0
3
Saudi Arabien
Saudi Arabien
0
0
0
4
Uruguay
Uruguay
0
0
0
K.o.-Phase
Gruppe I
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Frankreich
Frankreich
0
0
0
2
Senegal
Senegal
0
0
0
3
Irak
Irak
0
0
0
4
Norwegen
Norwegen
0
0
0
K.o.-Phase
Gruppe J
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Argentinien
Argentinien
0
0
0
2
Algerien
Algerien
0
0
0
3
Österreich
Österreich
0
0
0
4
Jordanien
Jordanien
0
0
0
K.o.-Phase
Gruppe K
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Portugal
Portugal
0
0
0
2
Demokratische Republik Kongo
Demokratische Republik Kongo
0
0
0
3
Usbekistan
Usbekistan
0
0
0
4
Kolumbien
Kolumbien
0
0
0
K.o.-Phase
Gruppe L
Mannschaft
SP
TD
PT
1
England
England
0
0
0
2
Kroatien
Kroatien
0
0
0
3
Ghana
Ghana
0
0
0
4
Panama
Panama
0
0
0
K.o.-Phase
In diesem Artikel erwähnt
USA
USA
WM 2026
WM 2026
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen
        In diesem Artikel erwähnt
        USA
        USA
        WM 2026
        WM 2026