Der fulminante 4:1-Auftaktsieg der USA hat eine WM-Euphorie im Gastgeberland entfacht. Das lassen zumindest die Ticketpreise für die nächsten US-Spiele vermuten. In die gleiche Richtung zeigen die TV-Zahlen.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft USA besiegt Paraguay 4:1, Ticketpreise für nächste Spiele explodieren

Preise für Türkei-Spiel um 90 Prozent gestiegen, günstigstes Ticket: 1300 Franken

US-Spiel lockt fast 25 Millionen TV-Zuschauer an, neuer Rekord

Gian-Andri Baumgartner Redaktor Sport

Der 4:1-Sieg der USA gegen Paraguay am frühen Samstagmorgen Schweizer Zeit hat Spuren auf dem Ticketmarkt hinterlassen: Wie aus Daten der Vergleichsplattform Ticket Data hervorgeht, sind die Eintrittspreise für die beiden weiteren Gruppenspiele der US-Boys gegen Australien (19. Juni) und die Türkei (26. Juni) seither stark nach oben geschossen.

Der Grund dafür: das an dieser WM angewandte dynamische Preismodell. Durch die erhöhte Nachfrage nach Tickets steigt auf den Weiterverkaufsplattformen der Fifa in der Folge auch der Preis markant an.

Zu beobachten ist dies vor allem für das Spiel gegen die Türkei: 90 Prozent teurer sind die Tickets für das dritte US-Gruppenspiel im Vergleich zu den Stunden vor der Paraguay-Partie – in der günstigsten Kategorie müssen nun rund 1300 Franken hingelegt werden. Noch teurer sind die Tickets für den nächsten Auftritt des US-Teams gegen Australien am kommenden Freitag, wo man Stand jetzt im günstigsten Fall für rund 1500 Franken reinkommt. Im Vergleich zum Freitag, also zum Zeitpunkt vor dem Spiel gegen Paraguay, ist somit insgesamt ein Plus von 77 Franken zu verzeichnen.

Spiel knackt TV-Rekord

Auch am TV fieberten zahlreiche Menschen mit: Laut dem Sendernetzwerk Fox Sport, auf dessen Kanälen das US-Auftaktspiel übertragen worden ist, zappten knapp 16 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer rein. Zusammen mit den spanischen US-Sendern steigt diese Zahl auf fast 25 Millionen – Rekord für ein Spiel des US-amerikanischen Männer-Nationalteams.

Auch wenn diese Zahlen im Verhältnis zur Bevölkerungszahl von rund 340 Millionen Einwohnerinnen und Einwohnern gering erscheinen – der WM-Hype scheint nach dem fulminanten Auftaktsieg der eigenen Nationalmannschaft auch in den USA angekommen zu sein.