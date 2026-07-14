Spanien steht zum zweiten Mal nach 2010 im WM-Final. Demenstprechend gross sind die Träume vom zweiten Titel. Derweil herrscht in Frankreich grosse Tristesse. Die Presseschau zum WM-Hablfinal.

Cédric Heeb Redaktor Sport

Spanien

«Mundo Deportivo»: «Spanien steht mit einer spektakulären Leistung im Final.»

«Marca»: «Es ist wieder so weit! Ab in den Final! Im Halbfinal der Weltmeisterschaft, einem Tag, der den Besten vorbehalten ist, liefert Spanien eine unvergessliche Leistung ab. Die spanische Nationalmannschaft öffnet den Prado und den Louvre bei Nacht, um ihren zweiten WM-Final zu erreichen.» Auf X ist die Zeitung schon dabei, einen zweiten Stern auf das Nationaltrikot zu sticken.

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«AS»: «Eine Lektion für die Welt! Tauscht man Durban gegen Dallas, ersetzt man Puyol durch Oyarzabal und Porro, hat die Geschichte ein Happy End: den Einzug in den WM-Final – zum zweiten Mal in unserer Geschichte.»

«Sport»: «Spanien lässt Frankreich chancenlos und kämpft um zweiten Stern.»

Frankreich

«L'Équipe»: «Der Unfall von Dallas: Am Ende eines Turniers, in dem sie keiner ernsthaften Herausforderung begegnet waren, kassieren Les Bleus beinahe eine Lektion in Sachen Fussball von den Spaniern.»

«RMC Sport»: «Les Bleus scheitern im WM-Halbfinal, der amerikanische Traum findet ein brutales Ende.»

«Le Figaro»: «Eine herbe Enttäuschung für Les Bleus, die kurz vor dem Final von La Roja ausgeschaltet wurden.»

«Le Parisien»: «Das Feuerwerk ist abgesagt: Die Tränen von 2026 folgen auf das Schluchzen von 2022 und den verlorenen WM-Final gegen Argentinien im Penaltyschiessen. Diesmal kommt die Grausamkeit von der spanischen Mannschaft, einer unnachgiebigen Macht, die als haushoher Favorit in den Final gegen England oder Argentinien am Sonntag im MetLife Stadium in New York geht.»

Deutschland

«Bild»: «Frankreich in Schock-Starre – der Traum vom WM-Final-Hattrick ist jäh geplatzt! Frankreich und Kylian Mbappé werden von Spanien entzaubert, verlieren den Halbfinal 0:2.»

Sport1: «Frankreich im WM-Halbfinal entzaubert.»

Eurosport: «Adieu, Les Bleus: Spanien zieht in den Final ein – Spaniens eiskalte Defensivkünstler haben in der Halbfinal-Schlacht der europäischen Giganten gnadenlos zugeschlagen und den Traum des Topfavoriten Frankreich vom Final-Hattrick zerstört.»

Focus.de: «Grandiose Spanier entzaubern Frankreich und stehen im Final.»

«Süddeutsche Zeitung»: «Spanien nimmt Frankreich das Tempo, den Esprit und den Final – Mbappé? Dembélé? Olise? Im Halbfinal gegen Spanien ist von der Offensivreihe des Teams von Trainer Didier Deschamps kaum etwas zu sehen – die Spanier erreichen durch ein defensives Meisterwerk das Endspiel.»

England

«The Sun»: «Bleu them away (dt.: «Sie wurden weggeblasen»): Spanier sichern sich nach einem vernichtenden Sieg über die kläglichen Favoriten die Chance auf einen WM-Final gegen England.»