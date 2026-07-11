«Wer solls gegen Messi richten?», lautete die Frage an die Blick-Community am Samstag. Die Userinnen und User erhielten die Möglichkeit, mit der Taktiktafel die eigene Wunsch-Formation zusammenzustellen.
Und die Teilnehmenden wollen grösstenteils auf Experimente verzichten: Zehn der elf Wunsch-Startspieler waren schon im Achtelfinal gegen Kolumbien von Beginn weg mit dabei. Einzige Ausnahme: Ruben Vargas. Den Penalty-Helden der letzten Runde wollen über 70 Prozent in der Startelf sehen.
Den Platz würde er auf Kosten von Ardon Jashari übernehmen – der Mittelfeldspieler hat gegen Kolumbien bei seinem WM-Startelf-Debüt nicht überzeugen können. Damit würde die Aufstellung der Blick-Community auch etwas offensiver daherkommen.
Für wen sich Murat Yakin im ersten Schweizer WM-Viertelfinal seit 1954 entscheidet, wird spätestens um 1.30 Uhr Schweizer Zeit bekannt – bis dann müssen die Coaches ihre Startaufstellung eingereicht haben.
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