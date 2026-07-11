DE
FR
Abonnieren

Ein Wechsel zum Achtelfinal
So sähe eure Startaufstellung gegen Argentinien aus

Am frühen Sonntagmorgen bestreitet die Schweiz ihren ersten WM-Viertelfinal seit 1954. Die Blick-Community wünscht sich dabei einen Wechsel in der Startelf. Das zeigt die Auswertung der interaktiven Taktiktafel.
Publiziert: vor 31 Minuten
|
Aktualisiert: vor 26 Minuten
Kommentieren
1/5
Wer darf für die Schweiz im Viertelfinal gegen Argentinien von Beginn weg ran?
Foto: TOTO MARTI
hR4j4rvR_400x400.jpg
Blick Sportdesk

«Wer solls gegen Messi richten?», lautete die Frage an die Blick-Community am Samstag. Die Userinnen und User erhielten die Möglichkeit, mit der Taktiktafel die eigene Wunsch-Formation zusammenzustellen.

Und die Teilnehmenden wollen grösstenteils auf Experimente verzichten: Zehn der elf Wunsch-Startspieler waren schon im Achtelfinal gegen Kolumbien von Beginn weg mit dabei. Einzige Ausnahme: Ruben Vargas. Den Penalty-Helden der letzten Runde wollen über 70 Prozent in der Startelf sehen.

Den Platz würde er auf Kosten von Ardon Jashari übernehmen – der Mittelfeldspieler hat gegen Kolumbien bei seinem WM-Startelf-Debüt nicht überzeugen können. Damit würde die Aufstellung der Blick-Community auch etwas offensiver daherkommen.

Externe Inhalte
Möchtest du diesen und weitere externe Beiträge (z.B. Instagram, X und anderen Plattformen) sehen? Wenn du zustimmst, können Cookies gesetzt und Daten an externe Anbieter übermittelt werden. Dies ermöglicht die Anzeige externer Inhalte sowie von personalisierter Werbung. Deine Entscheidung gilt für die gesamte App und ist jederzeit in den Einstellungen widerrufbar.

Für wen sich Murat Yakin im ersten Schweizer WM-Viertelfinal seit 1954 entscheidet, wird spätestens um 1.30 Uhr Schweizer Zeit bekannt – bis dann müssen die Coaches ihre Startaufstellung eingereicht haben.

Logg dich ein für den XXL-WM-Service!
Hier gibts alle Infos im Detail.
In diesem Artikel erwähnt
WM 2026
WM 2026
Schweiz
Schweiz
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen
        In diesem Artikel erwähnt
        WM 2026
        WM 2026
        Schweiz
        Schweiz