Die Auslosung der Fussball-WM 2026 findet am 5. Dezember im Kennedy Center in Washington statt. US-Präsident Donald Trump und FIFA-Präsident Gianni Infantino gaben den Ort gemeinsam bekannt.

Nach einem Treffen in Washington geben Trump und Infantino die Infos zur Gruppenziehung der WM 2026 preis. Foto: keystone-sda.ch

Darum gehts Fussball-WM 2026 Auslosung am 5. Dezember in Washington im Kennedy Center

FIFA-Präsident Infantino nahm an der Verkündung des Auslosungsorts teil

Turnier mit 48 Nationen findet in den USA, Mexiko und Kanada statt Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden Mehr anzeigen

Keystone-SDA Die Schweizer Nachrichtenagentur

Die Auslosung der Fussball-WM 2026 wird nach Aussage von Donald Trump am 5. Dezember in Washington stattfinden. Als Ort kündigte der US-Präsident die Kultureinrichtung Kennedy Center in der Hauptstadt der USA an.

Auch Fifa-Präsident Gianni Infantino nahm an der Verkündung des Auslosungsorts teil. Zuletzt war spekuliert worden, dass die Auslosung in Las Vegas ausgerichtet wird – dort waren auch bei der bislang letzten Weltmeisterschaft in den USA 1994 die Lose gezogen worden.

Das Turnier mit 48 Nationen in den USA, Mexiko und Kanada steigt im Sommer 2026. Das Eröffnungsspiel ist für den 11. Juni in Mexiko-Stadt angesetzt. Der Final findet am 19. Juli in East Rutherford nahe New York statt.