Holland-Legende tippt den Weltmeister – und überrascht

Darum gehts
- Rafael van der Vaart sieht Frankreich als Favorit der WM 2026
- Er traut den Holländern unter Koeman nur den Halbfinal zu
- Frankreich holte vor 8 Jahren den WM-Titel und bleibt Topfavorit
Rafael van der Vaart (43), 2010 Vizeweltmeister mit der holländischen Nationalmannschaft, hat eine klare Meinung zum Favoriten der WM 2026: Frankreich! «Ich glaube, Frankreich ist die stärkste Mannschaft. Österreich wird den Halbfinal erreichen, und der Rest ist mir egal», erklärt er in einem Interview mit der rumänischen Newsplattform «GSP».
Van der Vaart, der 109 Länderspiele für die «Oranje» bestritt und 25 Tore erzielte, glaubt nicht an einen Triumph seiner Holländer. Unter Trainer Ronald Koeman sieht er sie maximal als Halbfinal-Anwärter. Laut Buchmachern haben die Holländer, die in Gruppe F gegen Japan, Schweden und Tunesien antreten, nur die achthöchste Siegchance.
Der ehemalige Mittelfeldstar von Real Madrid, Tottenham und Hamburg wurde einst der «neue Cruyff» genannt. 2003 wurde er zum ersten Golden Boy Europas gewählt, vor Stars wie Cristiano Ronaldo und Wayne Rooney. Mit seiner Prognose für Frankreich unterstreicht Van der Vaart das Potenzial der Mannschaft von Didier Deschamps, die vor acht Jahren den Titel holte. Die Chancen, dass «Les Bleus» in Nordamerika wieder triumphieren, sind intakt.
Dieser Artikel ist zuerst auf «gsp.ro» erschienen. Die rumänische Newsplattform gehört wie Blick zum Ringier-Verlag.
