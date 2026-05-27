«Der Rest ist mir egal»
Holland-Legende tippt den Weltmeister – und überrascht

Rafael van der Vaart überrascht: Der einstige Vize-Weltmeister glaubt an der WM nicht an seine Holländer. Er sieht eine andere Nation in der Favoritenrolle.
Publiziert: 07:53 Uhr
Hat 109 Spiele für die Holländer absolviert: Rafael van der Vaart.
Darum gehts

  • Rafael van der Vaart sieht Frankreich als Favorit der WM 2026
  • Er traut den Holländern unter Koeman nur den Halbfinal zu
  • Frankreich holte vor 8 Jahren den WM-Titel und bleibt Topfavorit
Rafael van der Vaart (43), 2010 Vizeweltmeister mit der holländischen Nationalmannschaft, hat eine klare Meinung zum Favoriten der WM 2026: Frankreich! «Ich glaube, Frankreich ist die stärkste Mannschaft. Österreich wird den Halbfinal erreichen, und der Rest ist mir egal», erklärt er in einem Interview mit der rumänischen Newsplattform «GSP».

Van der Vaart, der 109 Länderspiele für die «Oranje» bestritt und 25 Tore erzielte, glaubt nicht an einen Triumph seiner Holländer. Unter Trainer Ronald Koeman sieht er sie maximal als Halbfinal-Anwärter. Laut Buchmachern haben die Holländer, die in Gruppe F gegen Japan, Schweden und Tunesien antreten, nur die achthöchste Siegchance.

Der ehemalige Mittelfeldstar von Real Madrid, Tottenham und Hamburg wurde einst der «neue Cruyff» genannt. 2003 wurde er zum ersten Golden Boy Europas gewählt, vor Stars wie Cristiano Ronaldo und Wayne Rooney. Mit seiner Prognose für Frankreich unterstreicht Van der Vaart das Potenzial der Mannschaft von Didier Deschamps, die vor acht Jahren den Titel holte. Die Chancen, dass «Les Bleus» in Nordamerika wieder triumphieren, sind intakt. 

Dieser Artikel ist zuerst auf «gsp.ro» erschienen. Die rumänische Newsplattform gehört wie Blick zum Ringier-Verlag.

WM 2026 Gruppe A
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Mexiko
0
0
0
2
Südafrika
0
0
0
3
Südkorea
0
0
0
4
Tschechien
0
0
0
Playoffs
Gruppe B
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Kanada
0
0
0
2
Bosnien und Herzegowina
0
0
0
3
Katar
0
0
0
4
Schweiz
0
0
0
Playoffs
Gruppe C
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Brasilien
0
0
0
2
Marokko
0
0
0
3
Haiti
0
0
0
4
Schottland
0
0
0
Playoffs
Gruppe D
Mannschaft
SP
TD
PT
1
USA
0
0
0
2
Paraguay
0
0
0
3
Australien
0
0
0
4
Türkei
0
0
0
Playoffs
Gruppe E
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Deutschland
0
0
0
2
Curacao
0
0
0
3
Elfenbeinküste
0
0
0
4
Ecuador
0
0
0
Playoffs
Gruppe F
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Niederlande
0
0
0
2
Japan
0
0
0
3
Schweden
0
0
0
4
Tunesien
0
0
0
Playoffs
Gruppe G
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Belgien
0
0
0
2
Ägypten
0
0
0
3
Iran
0
0
0
4
Neuseeland
0
0
0
Playoffs
Gruppe H
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Spanien
0
0
0
2
Kap Verde
0
0
0
3
Saudi Arabien
0
0
0
4
Uruguay
0
0
0
Playoffs
Gruppe I
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Frankreich
0
0
0
2
Senegal
0
0
0
3
Irak
0
0
0
4
Norwegen
0
0
0
Playoffs
Gruppe J
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Argentinien
0
0
0
2
Algerien
0
0
0
3
Österreich
0
0
0
4
Jordanien
0
0
0
Playoffs
Gruppe K
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Portugal
0
0
0
2
Demokratische Republik Kongo
0
0
0
3
Usbekistan
0
0
0
4
Kolumbien
0
0
0
Playoffs
Gruppe L
Mannschaft
SP
TD
PT
1
England
0
0
0
2
Kroatien
0
0
0
3
Ghana
0
0
0
4
Panama
0
0
0
Playoffs
WM 2026
Frankreich
Holland
