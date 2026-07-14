Frankreich oder Spanien? Jetzt bist du der Boss! Stell deine Startelf für den WM-Halbfinal auf. Jetzt einloggen und direkt ab an die Taktiktafel.

Mario Stauber (Blick Visuals) und Stefan Meier

Es ist angerichtet. Der erste WM-Halbfinal steht an. Frankreich gegen Spanien – ein Knüller.

Bist du Spanien-Fan? Oder drückst du den Franzosen die Daumen? Hast du eine Wunschaufstellung? Egal ob ein klassisches 4-4-2 oder doch ein riskantes Offensivsystem: Du bestimmst das Spiel. Wähle deine Formation und klicke deine Wunschspieler auf die Positionen.

Fertig? Dann teile dein Team mit deinen Freunden und vergleiche es später direkt mit der echten Aufstellung von Didier Deschamps oder Luis de la Fuente.

Zeig uns, wie viel Taktikfuchs in dir steckt.

Zu den Franzosen

Externe Inhalte Möchtest du diesen und weitere externe Beiträge (z.B. Instagram, X und anderen Plattformen) sehen? Wenn du zustimmst, können Cookies gesetzt und Daten an externe Anbieter übermittelt werden. Dies ermöglicht die Anzeige externer Inhalte sowie von personalisierter Werbung. Deine Entscheidung gilt für die gesamte App und ist jederzeit in den Einstellungen widerrufbar. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Zu den Spaniern

Externe Inhalte Möchtest du diesen und weitere externe Beiträge (z.B. Instagram, X und anderen Plattformen) sehen? Wenn du zustimmst, können Cookies gesetzt und Daten an externe Anbieter übermittelt werden. Dies ermöglicht die Anzeige externer Inhalte sowie von personalisierter Werbung. Deine Entscheidung gilt für die gesamte App und ist jederzeit in den Einstellungen widerrufbar. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Wer ist der beliebteste Spieler?

Wie haben andere Blick-Userinnen und -User aufgestellt? Wirf einen Blick auf die Statistiken rund um die Startformationen.

Du erfährst weiter unten auch, welches die beliebtesten Spieler der Blick-Community sind und erhältst einen Überblick über die Kader und den Spielplan.

Top 11 der Franzosen

Externe Inhalte Möchtest du diesen und weitere externe Beiträge (z.B. Instagram, X und anderen Plattformen) sehen? Wenn du zustimmst, können Cookies gesetzt und Daten an externe Anbieter übermittelt werden. Dies ermöglicht die Anzeige externer Inhalte sowie von personalisierter Werbung. Deine Entscheidung gilt für die gesamte App und ist jederzeit in den Einstellungen widerrufbar. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Top 11 der Spaniern