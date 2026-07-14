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De la Fuente gegen Deschamps
Frankreich oder Spanien? Mach jetzt deine Aufstellungen!

Frankreich oder Spanien? Jetzt bist du der Boss! Stell deine Startelf für den WM-Halbfinal auf. Jetzt einloggen und direkt ab an die Taktiktafel.
Publiziert: vor 23 Minuten
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Frankreich-Coach Didier Deschamps.
Foto: CameraSport via Getty Images
Mario Stauber (Blick Visuals) und Stefan Meier

Es ist angerichtet. Der erste WM-Halbfinal steht an. Frankreich gegen Spanien – ein Knüller. 

Bist du Spanien-Fan? Oder drückst du den Franzosen die Daumen? Hast du eine Wunschaufstellung? Egal ob ein klassisches 4-4-2 oder doch ein riskantes Offensivsystem: Du bestimmst das Spiel. Wähle deine Formation und klicke deine Wunschspieler auf die Positionen.

Fertig? Dann teile dein Team mit deinen Freunden und vergleiche es später direkt mit der echten Aufstellung von Didier Deschamps oder Luis de la Fuente.

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