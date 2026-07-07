Droht der Schweizer Shootingstar im Achtelfinal gegen Kolumbien auszufallen? Gemeinsam mit Djibril Sow und Rubén Vargas musste Johan Manzambi das Training früher abbrechen. Besonders um Manzambis Knie soll man sich im Nati-Camp grosse Sorgen machen.

Tobias Wedermann Fussballchef

Es ist Sonntagmorgen in Vancouver und nicht nur die Sonne strahlt, sondern auch alle rund um die Nati. Egal ob Spieler oder Staff, die Laune ist ansteckend gut. Rund 24 Stunden später hat sich das rapide verändert. An der Medienkonferenz vor dem Achtelfinal gegen Kolumbien ergreift zuerst SFV-Medienchef Adrian Arnold das Wort. Doch er verkündet nicht etwa die Stellungnahme des Schweizerischen Fussballverbands zum Fall Balogun, sondern vermeldet eine Hiobsbotschaft. Hat die Schweiz jetzt ein Knie der Nation?

Nicht nur die seit Tagen als verletzt gemeldeten Michel Aebischer und Luca Jaquez sind fraglich für den Achtelfinal, sondern auch Rubén Vargas, Djibril Sow und Johan Manzambi. «Alle drei mussten das Abschlusstraining frühzeitig abbrechen», sagt Arnold. Zwei Details in der Kommunikation könnten zudem darauf hinweisen, wie angespannt die Situation tatsächlich ist: Bei den Interviews mit den TV-Stationen vor der Medienkonferenz wurden die verletzten Spieler noch verheimlicht. Nico Elvedi sprach sogar von einem «super Abschlusstraining». Zudem bittet Arnold später die Journalisten: «Fragt bitte alle nicht ständig nach heute Abend.» Eine bisher ungewohnte Tonalität.

Manzambi muss zur MRI-Untersuchung

In der Folge muss Nati-Trainer Murat Yakin rund ein Dutzend Fragen zu den möglichen Ausfällen beantworten. Besonders Supertalent Johan Manzambi, der sich in den Fokus des ganzen Turniers gespielt hat, steht im Mittelpunkt des Interesses: «Es wäre ein riesiger Verlust, wenn sie morgen nicht auf dem Platz stehen könnten», antwortet Yakin.

Fast zeitgleich mit der Pressekonferenz befindet sich Nati-Wunderjunge Johan Manzambi in der MRI-Untersuchung. Gemäss Blick-Informationen soll es den 20-Jährigen möglicherweise gar am schlimmsten erwischt haben. Er zog sich in der allerletzten Einheit des Abschlusstrainings beim Fünf gegen fünf eine vermeintliche Verletzung am Knie zu – und dies offenbar ohne Einwirkung eines anderen Spielers.

Es gilt das Prinzip Hoffnung

Im ersten Moment auf dem Trainingsplatz des National Soccer Development Centre soll gleich das Schlimmste befürchtet worden sein bei der Schwere der Verletzung. Der Schock im Nati-Camp sei gross gewesen. Schliesslich hat sich Manzambi mit seinen Leistungen nicht nur ins Herz der Nati-Fans in der Schweiz gespielt, sondern begeistert auch seine Teamkollegen. «Er hat uns auf ein neues Level gebracht, macht uns viel besser und er hat auch noch Potenzial für mehr», sagt etwa Dan Ndoye nach dem Algerien-Sieg zu Blick. Es ist aber nicht ausgeschlossen, dass die MRI-Untersuchung zumindest für leichte Entwarnung sorgen könnte.

Der Schweizerische Fussballverband kündigte für Montagabend Ortszeit ein generelles Update zur Personalsituation an, nachdem die Untersuchungen durch sind. Auch bei Rubén Vargas und Djibril Sow ist noch unklar, wie schwerwiegend die Situation ist. Bis 21:15 Uhr Ortszeit hat der SFV noch nichts kommuniziert. Es gilt also weiterhin das Prinzip Hoffnung und dass sich die erste Befürchtungen nicht bewahrheiten.