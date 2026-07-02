Céline Widmer (Kolumne in der Schweizer Illustrierten)

Es gibt Wochen, in denen sich das Leben anfühlt wie eine Achterbahnfahrt. Genau so eine Woche liegt hinter mir. Voller Emotionen, voller besonderer Momente – und der Fussball war dabei tatsächlich nur ein Teil davon. Natürlich war ich unglaublich stolz, als Silvan und seine Teamkollegen in Vancouver gegen Kanada den Gruppensieg an der Klub-WM perfekt machten. Die Atmosphäre im Stadion war einmalig.

Am schönsten ist für mich aber immer wieder zu beobachten, wie unsere beiden Mädchen ihren Papa unterstützen. Schon beim Einlaufen rufen sie immer wieder laut: «Papi!» Sie winken, formen kleine Herzen mit ihren Händen und hoffen jedes Mal, dass er sie entdeckt.

Auch Vancouver selbst hat uns begeistert. Die Stadt hat eine wunderbare Ruhe, unglaublich viel Natur und gleichzeitig eine besondere Lebendigkeit. Die Mädchen und ich haben die gemeinsamen Tage dort sehr genossen.

Ich telefonierte mitten in der Nacht mit dem Herrenausstatter

Doch wie ich in meiner letzten Kolumne bereits angekündigt hatte, wartete am vergangenen Wochenende noch ein ganz anderes Highlight auf mich: Ich durfte Trauzeugin meiner Freunde Alessia und Raphi sein. Allerdings wurde es kurz vorher noch einmal richtig spannend. Der massgeschneiderte Hochzeitsanzug des Bräutigams hatte tatsächlich ein Loch. Für einen kurzen Moment dachte ich nur: Das darf jetzt wirklich nicht wahr sein.

Das volle WM-Programm in der «Schweizer Illustrierten» Dieser Artikel wurde erstmals in der «Schweizer Illustrierten» publiziert. Blick+ Nutzer haben exklusiv Zugriff im Rahmen ihres Abonnements. Weitere spannende Artikel findest du auf www.schweizer-illustrierte.ch. Weitere WM-Geschichten in der aktuellen SI-Ausgabe: Wie Manzambi die Schweiz entzückt, die Familien unserer Nati-Stars und zu Besuch beim Coiffeur unserer Nati-Spieler. Dieser Artikel wurde erstmals in der «Schweizer Illustrierten» publiziert. Blick+ Nutzer haben exklusiv Zugriff im Rahmen ihres Abonnements. Weitere spannende Artikel findest du auf www.schweizer-illustrierte.ch. Weitere WM-Geschichten in der aktuellen SI-Ausgabe: Wie Manzambi die Schweiz entzückt, die Familien unserer Nati-Stars und zu Besuch beim Coiffeur unserer Nati-Spieler. Mehr

Also stellte ich mir den Wecker, telefonierte mitten in der Nacht mit dem Herrenausstatter und versuchte, gemeinsam mit allen Beteiligten eine Lösung zu finden. Es sind genau diese Momente, in denen einem bewusst wird, dass Freundschaft manchmal eben auch bedeutet, tausende Kilometer entfernt trotzdem alles stehen und liegen zu lassen.

Direkt nach dem Spiel gegen Kanada hiess es für die Mädchen und mich dann: sechs Koffer packen und zurück in die Schweiz fliegen. Geschlafen hatte ich davor vielleicht eine Stunde. Trotzdem wurde die standesamtliche Hochzeit einer dieser Tage, die man nie wieder vergisst. Es wurde gelacht, geweint, umarmt – und viel getanzt. Müdigkeit? Die war für einen Tag einfach vergessen.

Mein Herz sagt ganz klar Ja

Kaum war die Hochzeit vorbei, wartete allerdings schon der nächste Moment, der mein Herz kurz stillstehen liess. Silvan rief mich aus den USA an und erzählte, dass er das Training vorzeitig abbrechen musste.

Zum Glück handelte es sich nicht um eine ernsthafte Verletzung, sondern lediglich um eine Vorsichtsmassnahme. Gerade erfahrene Spieler kennen ihren Körper sehr genau und spüren früh, wenn sie lieber einmal mehr als einmal zu wenig auf die Bremse treten sollten. Deshalb bleibe ich positiv. Ich bin überzeugt, dass diese Entscheidung genau richtig war.

Nun hoffe ich natürlich, dass Silvan am Donnerstag gegen Algerien wieder auf dem Platz stehen kann. Es wäre in mehrfacher Hinsicht ein besonderes Spiel. Nicht zuletzt, weil es zum Wiedersehen mit Vladimir Petkovic kommt – jenem Trainer, unter dem Silvan einst sein Debüt für die Schweizer Nationalmannschaft feiern durfte. Solche Begegnungen haben immer etwas Schönes.

Ob die Mädchen und ich dann auch wieder im Stadion sein werden, weiss ich in dem Moment, in dem ich diese Zeilen schreibe, allerdings noch nicht. Mein Herz sagt ganz klar Ja. Mein Kalender sieht das etwas komplizierter.

Ich könnte nur für knapp zwei Tage nach Kanada reisen, bevor ich bereits wieder zurück in die Schweiz müsste. Denn nach der standesamtlichen Hochzeit steht schon das nächste grosse Fest bevor: die Hochzeitsfeier meiner besten Freundin in Italien.

Alissa und Zoé stehen an erster Stelle

Gleichzeitig muss ich solche Entscheidungen heute immer auch mit den Augen einer Mama treffen. So gerne ich reisen und Silvan vor Ort unterstützen möchte – Alissa und Zoé stehen an erster Stelle. Die vielen Flüge, der Zeitunterschied und das ständige Kofferpacken sind auch für sie anstrengend. Deshalb versuche ich immer abzuwägen, was für uns als Familie im Moment am besten ist.

Das würde allerdings bedeuten, dass ich ein mögliches Achtelfinalspiel der Schweizer verpassen würde. Trotzdem spiele ich den Gedanken immer wieder durch. Manchmal trifft man Entscheidungen eben nicht nur mit dem Herzen, sondern auch mit der Verantwortung, die man als Mama trägt.

Und falls es dieses Mal nicht klappt, dann drücke ich die Daumen eben aus der Ferne – in der Hoffnung, dass ich die Jungs spätestens im Viertelfinal wieder live unterstützen darf. Denn eines habe ich in dieser Woche wieder gelernt: Die schönsten Momente entstehen oft genau dann, wenn man sie am wenigsten planen kann.