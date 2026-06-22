DE
FR
Abonnieren

Blick-Hossli vor Ort
«New York ist die Fussball-Hauptstadt der Welt»

Blick-Reporter Peter Hossli ist in der Weltstadt New York vor Ort und erzählt, weshalb die Metropole am Hudson River die Hauptstadt des Fussballs ist.
Publiziert: vor 30 Minuten
Kommentieren
Fussball-WM 2026
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen