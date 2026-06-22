DE
FR
Konto & Einstellungen
Blick+
Schweiz
Ausland
Sport
Meinung
Politik
Wirtschaft
People
Digital
Gesellschaft
Leben
Mobil
Community
Video
Social
Newsletter
Podcasts
E-Paper
Mehr
Impressum
DE
FR
Abonnieren
Home
Sport
Fussball
WM 2026
Fussball-WM: Peter Hossli in New York vor Ort
Blick-Hossli vor Ort
«New York ist die Fussball-Hauptstadt der Welt»
Blick-Reporter Peter Hossli ist in der Weltstadt New York vor Ort und erzählt, weshalb die Metropole am Hudson River die Hauptstadt des Fussballs ist.
Publiziert: vor 30 Minuten
Teilen
Kommentieren
Fussball-WM 2026
0:43
So geht Autokorso
Türken imponieren mit WM-Megaeskorte
1:01
Braathen feiert im Maracana
Brasil-Traumpaar fiebert mit Seleção
0:57
Captain Xhaka nach Ankunft
«Sie werden eine Einheit sehen»
2:01
Blick-Hossli vor Ort
«New York ist die Fussball-Hauptstadt der Welt»
1:05
Kongo will ihn dabei haben
Mega-Fan reist mit Delegation an WM
1:02
Familie merkt es nicht
Goalie fällt bei WM-Nominierung in Ohnmacht
1:12
28'000 Stadion-Parkplätze leer
WM-Fans blechen 116 Franken für Zugfahrt
1:23
Hupkonzert und Pyros
Bosnien dreht nach WM-Sensation durch
0:56
Vor historischem Spiel
Kosovo-Chaoten bringen türkische Spieler um Schlaf
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
Meistgelesen