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So geht Autokorso
Türken imponieren mit WM-Megaeskorte

Die türkische Nationalmannschaft startet ihr WM-Abenteuer in den USA. Tausende Fans machen hupend den Weg des Cars zum Flughafen zu einem unvergesslichen Erlebnis.
Publiziert: 06:09 Uhr
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