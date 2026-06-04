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WM 2026: Diese WM-Megaeskorte kann sich sehen lassen
So geht Autokorso
Türken imponieren mit WM-Megaeskorte
Die türkische Nationalmannschaft startet ihr WM-Abenteuer in den USA. Tausende Fans machen hupend den Weg des Cars zum Flughafen zu einem unvergesslichen Erlebnis.
Publiziert: 06:09 Uhr
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Gianfadri Conrad
Video-Redaktor Sport
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