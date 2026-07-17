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WM 2026
WM 2026: Diesen Ring bekommt der neue Weltmeister überreicht
Neuheit an der WM 2026
Diesen Ring bekommt der neue Weltmeister überreicht
An der WM 2026 wartet die Fifa mit einer Neuheit auf. Erstmals bekommt die Weltmeister neben dem Pokal auch Ringe überreicht.
Publiziert: 09:25 Uhr
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