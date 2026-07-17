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Neuheit an der WM 2026
Diesen Ring bekommt der neue Weltmeister überreicht

An der WM 2026 wartet die Fifa mit einer Neuheit auf. Erstmals bekommt die Weltmeister neben dem Pokal auch Ringe überreicht.
Publiziert: 09:25 Uhr
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Fussball-WM 2026
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