US-Stürmer Folarin Balogun darf trotz einer Roten Karte den Achtelfinal gegen Belgien spielen. Die Fifa begnadigt ihn und setzt die Strafe auf Bewährung aus – auch weil die Politik Druck gemacht hat. Die Empörung der Fussballwelt ist gross – das sind die Reaktionen.

Andri Bäggli Redaktor Sport

Sepp Blatter (90, Ex-Fifa-Präsident)

Der frühere Fifa-Präsident Sepp Blatter meldet sich auf X zu Wort: «Rote Karten werden nicht durch politische Anrufe aufgehoben. Sie werden durch Regeln, Beweise und unabhängige Gremien aufgehoben. Wenn ein US-Präsident beim Fifa-Präsidenten interveniert – und ein Spieler plötzlich vor einem WM-K.-o.-Spiel freigesprochen wird – drängt sich die Frage auf: ‹Quo vadis, Fifa?› Fussball darf niemals zum Spielball politischer Macht werden.»

DFB

Auch beim Deutschen Fussball-Bund ist man unzufrieden mit der Situation. In einer Stellungnahme sagt DFB-Präsident Bernd Neuendorf: «Die Fifa sollte sich jetzt rasch zu Berichten erklären, wonach der Entscheidung zur Aussetzung der Roten Karte gegen den amerikanischen Spieler Folarin Balogun ein Telefonat zwischen US-Präsident Donald Trump und Fifa-Präsident Gianni Infantino vorausgegangen sein soll. Der Eindruck, dass es hier eine aktive Einflussnahme der Politik auf den Sport gegeben hat, muss zügig und schlüssig ausgeräumt werden. Es geht um die Integrität des Wettbewerbs und die Glaubwürdigkeit der Fifa.»

US-Verband

Beim US-Soccer-Team ist man erfreut darüber, dass die Sperre gegen Balogun auf Bewährung ausgesetzt wurde: «Wir akzeptieren die Entscheidung des Disziplinarausschusses und freuen uns, dass Folarin Balogun morgen spielberechtigt ist. Unsere volle Aufmerksamkeit gilt nun dem Achtelfinalspiel gegen Belgien in Seattle, und wir freuen uns auf die weitere Unterstützung unserer grossartigen Fans.»

Belgischer Verband (RBFA)

Auch der nächste Gegner der USA hat sich mittlerweile zu Wort gemeldet: Man sei «erstaunt» über den Entscheid der Fifa, schreibt der belgische Fussballverband in einer Stellungnahme. Er verweist darauf, dass eine Rote Karte gemäss Fifa-Reglement eine automatische Spielsperre nach sich ziehen würde, «wie das bei allen bisherigen Roten Karten während dieser WM der Fall gewesen ist». Aus diesem Grund prüfe man alle möglichen Optionen, um «die fundamentalen Fairplay-Prinzipien in unserem Sport sicherzustellen». Bis am Montagnachmittag hat der Verband Zeit, um Einspruch gegen das Urteil einzulegen. Auch wird eine weitere Stellungnahme gemeinsam mit der Uefa erwartet.

Fifa

Die Fifa erklärt das Urteil ebenfalls in einer Stellungnahme: «Das Fifa-Disziplinarkomitee hat gegen den US-Nationalspieler Folarin Balogun, der im WM-Spiel 2026 zwischen den USA und Bosnien und Herzegowina am 1. Juli 2026 im San Francisco Bay Area Stadium mit einer direkten Roten Karte vom Platz gestellt wurde, folgende Sanktion verhängt: Spielsperre wegen Verstössen gegen die Artikel 14 und 66 des Fifa-Disziplinarkodex (FDC). Gemäss Artikel 27 des Fifa-Disziplinarkodex wird die Spielsperre für ein Jahr zur Bewährung ausgesetzt. Begeht Folarin Balogun während dieser Bewährungszeit einen weiteren Verstoss gleicher Art und Schwere, wird die Sperre reaktiviert und die Sanktion vollstreckt. Dies kommt zusätzlich etwaiger weiterer Sanktionen für den neuen Verstoss hinzu.» Weitere Ausführung gibt es vom Weltverband nicht, auch der sonst publizierte Untersuchungsbericht wurde nicht veröffentlicht.

Jürgen Klopp (59, TV-Experte und Global Head of Soccer bei Red Bull)

Zuletzt stand Jürgen Klopp in den Schlagzeilen, weil der Kult-Trainer Julian Nagelsmann nach dessen Rücktritt als Bundestrainer beerben soll. Nach der Begnadigung zeigt Klopp bei Magenta TV aber klare Kante: «Wenn es tatsächlich so war, dass Trump und Infantino das miteinander ausgemacht haben, dann ist das verrückt. Man muss einmal ganz kurz sagen: Das ist unser Spiel, nicht deren Spiel! Diese beiden Menschen, die beide keine Ahnung von Fussball haben, sollten gar nichts damit zu tun haben.»