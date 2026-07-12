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Hier trifft Norwegen-Abstoss vermeintlich die Kamera
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Fall für den VAR?Hier trifft Norwegen-Abstoss vermeintlich die Kamera

Fifa widerspricht Gerüchten
Lief beim England-Ausgleich alles korrekt?

Ein Kamerakabel der Spidercam sorgt für Aufregung im WM-Halbfinal: Es verändert die Flugbahn des Balls und ermöglicht Englands Ausgleich gegen Norwegen.
Publiziert: vor 40 Minuten
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Aktualisiert: vor 25 Minuten
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Jude Bellingham schiesst den Ausgleich für England. Doch lief alles korrekt?
Foto: FIFA via Getty Images
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Andri BäggliRedaktor Sport

Kurz vor der Halbzeitpause führt Norwegen im WM-Halbfinal gegen England. Goalie Orjan Nyland schlägt einen Abstoss weit, doch der Ball landet direkt in den Füssen von Elliot Anderson. Via Anthony Gordon gerät der Ball zu Mittelfeldstar Jude Bellingham, der den Ausgleich für die Three Lions erzielt.

Doch lief bei diesem Tor alles korrekt? Nicht zwingend, wenn man sich die Hintertor-Kamera anschaut. Der Ball touchiert laut dem US-Sender Fox das Kamerakabel der Spidercam über dem Spielfeld, woraufhin der Ball eine ganz andere Flugbahn annimmt und deshalb in die Füsse von Anderson plumpst – das Tor hätte nicht zählen dürfen. Die Norweger sind ausser sich und diskutieren beim Gang in die Kabine heftig mit dem Schiedsrichter. Das ändert am Ausgleich aber nichts. 

Kurz nach dem Schlusspfiff meldet sich die Fifa mit einer Stellungnahme. Der Sensor im Ball habe keine Berührung festgestellt, deshalb gebe es keinen Beweis, dass der Ball das Kabel berührt habe und die Richtung geändert habe, wie der Weltverband schreibt.

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Weil sonst kein Tor mehr fällt, geht das Spiel in die Verlängerung, wo Bellingham von einem Nyland-Bock profitiert und die Engländer damit in den Halbfinal schiesst.

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