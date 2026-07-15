Hier köpfelt Lautaro Martinez Argentinien in den WM-Final

Argentinien folgt Spanien auf dramatische Art und Weise in den WM-Final vom Sonntag (21 Uhr). Gegen England liegen die Gauchos bis zur 85. Minute mit 0:1 im Rückstand, ehe Enzo Fernandez und Lautaro Martinez jeweils auf Vorarbeit von Lionel Messi den Titelverteidiger doch noch zum 2:1-Sieg führen.
Das alles entscheidende Tor in der 92. Minute entsteht dabei wie folgt: Nachdem Alexis Mac Allister am Pfosten gescheitert ist, erläuft sich Messi den Ball. Der argentinische Captain dribbelt fast bis zur Grundlinie und legt dann mit seinem rechten Fuss eine butterweiche Flanke ins Zentrum. Zwischen John Stones und Ezri Konsa köpfelt Lautaro Martinez ungehindert ein.
- Hautnah dabei: Fünf Blick-Reporter und Ex-Nati-Star Blerim Dzemaili berichten direkt aus Übersee.
- Alle 104 Spiele live: Wir tickern rund um die Uhr. Mit dem kostenlosen Blick-Login und «Follow My Team» landet jedes Tor sofort auf deinem Sperrbildschirm.
- Podcast «FORZA!»: Videoanalyse aus Übersee und aus dem Studio Zürich.
- Interaktiv mitspielen: Tippe gegen unsere Experten, und stelle mit dem Coach-Tool deine eigene Nati-Elf auf.
- Exklusive WM-Deals: Hol dir Blick+ für nur CHF 5 Franken.
-
Fanschal-Gewinnspiel: Kommentiere direkt unter diesem WM-Artikel und nimm automatisch teil. Die besten Kommentare kommen ins Voting – der Sieger wird zum Fanschal.
- Hautnah dabei: Fünf Blick-Reporter und Ex-Nati-Star Blerim Dzemaili berichten direkt aus Übersee.
- Alle 104 Spiele live: Wir tickern rund um die Uhr. Mit dem kostenlosen Blick-Login und «Follow My Team» landet jedes Tor sofort auf deinem Sperrbildschirm.
- Podcast «FORZA!»: Videoanalyse aus Übersee und aus dem Studio Zürich.
- Interaktiv mitspielen: Tippe gegen unsere Experten, und stelle mit dem Coach-Tool deine eigene Nati-Elf auf.
- Exklusive WM-Deals: Hol dir Blick+ für nur CHF 5 Franken.
-
Fanschal-Gewinnspiel: Kommentiere direkt unter diesem WM-Artikel und nimm automatisch teil. Die besten Kommentare kommen ins Voting – der Sieger wird zum Fanschal.