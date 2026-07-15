Hier köpfelt Lautaro Martinez Argentinien in den WM-Final

Argentiniens Traum von der erfolgreichen Titelverteidigung lebt weiter. Lautaro Martinez erzielt in der zweiten Minute der Nachspielzeit gegen England den entscheidenden Treffer zum 2:1.

Yannick Peng Redaktor Sport-Desk

Argentinien folgt Spanien auf dramatische Art und Weise in den WM-Final vom Sonntag (21 Uhr). Gegen England liegen die Gauchos bis zur 85. Minute mit 0:1 im Rückstand, ehe Enzo Fernandez und Lautaro Martinez jeweils auf Vorarbeit von Lionel Messi den Titelverteidiger doch noch zum 2:1-Sieg führen.

Das alles entscheidende Tor in der 92. Minute entsteht dabei wie folgt: Nachdem Alexis Mac Allister am Pfosten gescheitert ist, erläuft sich Messi den Ball. Der argentinische Captain dribbelt fast bis zur Grundlinie und legt dann mit seinem rechten Fuss eine butterweiche Flanke ins Zentrum. Zwischen John Stones und Ezri Konsa köpfelt Lautaro Martinez ungehindert ein.