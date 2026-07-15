DE
FR
Abonnieren
Lautaro Martinez köpfelt Argentinien zum Sieg
0:20
Stich ins englische Herz:Lautaro Martinez köpfelt Argentinien zum Sieg

Auf Vorarbeit von Messi
Hier köpfelt Lautaro Martinez Argentinien in den WM-Final

Argentiniens Traum von der erfolgreichen Titelverteidigung lebt weiter. Lautaro Martinez erzielt in der zweiten Minute der Nachspielzeit gegen England den entscheidenden Treffer zum 2:1.
Publiziert: 15.07.2026 um 23:38 Uhr
|
Aktualisiert: vor 4 Minuten
Kommentieren
1/20
Lautaro Martinez köpfelt Argentinien mit seinem Tor in der 92. Minute in den WM-Final.
Foto: AFP
RMS_Portrait_AUTOR_364.JPG
Yannick PengRedaktor Sport-Desk

Argentinien folgt Spanien auf dramatische Art und Weise in den WM-Final vom Sonntag (21 Uhr). Gegen England liegen die Gauchos bis zur 85. Minute mit 0:1 im Rückstand, ehe Enzo Fernandez und Lautaro Martinez jeweils auf Vorarbeit von Lionel Messi den Titelverteidiger doch noch zum 2:1-Sieg führen.

Das alles entscheidende Tor in der 92. Minute entsteht dabei wie folgt: Nachdem Alexis Mac Allister am Pfosten gescheitert ist, erläuft sich Messi den Ball. Der argentinische Captain dribbelt fast bis zur Grundlinie und legt dann mit seinem rechten Fuss eine butterweiche Flanke ins Zentrum. Zwischen John Stones und Ezri Konsa köpfelt Lautaro Martinez ungehindert ein.

Logg dich ein für den XXL-WM-Service!
Hier gibts alle Infos im Detail.
In diesem Artikel erwähnt
England
England
Argentinien
Argentinien
WM 2026
WM 2026
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen
        In diesem Artikel erwähnt
        England
        England
        Argentinien
        Argentinien
        WM 2026
        WM 2026