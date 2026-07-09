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Alle Gastgeber out
Ticketpreise für WM-Viertelfinals brechen ein

Alle drei WM-Gastgeber haben im Achtelfinal die Segel streichen müssen. Das hat Auswirkungen auf die Ticket-Nachfrage: Die Preise für die Viertelfinal-Spiele sind in den letzten Tagen kräftig gesunken.
Publiziert: vor 47 Minuten
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Die USA sind am frühen Dienstagmorgen Schweizer Zeit aus dem Heimturnier ausgeschieden.
Foto: IMAGO/Anadolu Agency

Darum gehts

KI-generiert, redaktionell geprüft
  • Ticketpreise für WM-Viertelfinals in Nordamerika sinken drastisch seit 4. Juli
  • Preisrückgang von bis zu 70 Prozent bei Spanien-Belgien in Los Angeles
  • Durchschnittlicher Eintrittspreis bleibt mit rund 1500 Fr. weiterhin hoch
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Gian-Andri BaumgartnerRedaktor Sport

Die USA? Chancenlos gegen Belgien. Kanada? Hatte gegen Marokko das Nachsehen. Mexiko? Unterlag in einem epischen Kampf England – der Achtelfinal bedeutete für alle WM-Gastgeberländer Endstation. Und das Interesse an der Endrunde sinkt vor der Runde der letzten acht Teams deshalb gewaltig.

Dies suggerieren zumindest die Ticketpreise, die aufgrund des dynamischen Systems stark nachfrageorientiert sind. Nach Angaben der Wiederverkaufs- und Vergleichsplattform seatpick.com sind die Preise zwischen dem 4. und 8. Juli, also den Achtelfinaltagen, um über 50 Prozent gesunken.

Bis zu 70 Prozent Differenz

Am kräftigsten fällt der Einbruch beim Spiel zwischen Spanien und Belgien in Los Angeles aus. Es wäre der Viertelfinal mit US-Beteiligung gewesen. Viele Fans wollen ihre Tickets nun aber offenbar weiterverkaufen: Vor dem Achtelfinal der Soccer Boys hat der Preis für das günstigste Billett noch rund 2000 Franken betragen, nun sind noch etwa 650 Franken fällig – eine Reduktion um fast 70 Prozent.

Ebenfalls um fast 60 Prozent gefallen sind die Preise für die Partie zwischen Norwegen und England in Miami, an dem auch Mexiko hätte teilnehmen können. Moderater fällt da die Differenz beim potenziellen Viertelfinal-Spiel der Kanadier aus: Für etwa 30 Prozent weniger kommt man ans Spiel zwischen Frankreich und Marokko in Boston.

Auch das Schweizer Spiel betroffen

Eher überraschend erscheint das Sinken der Preise im Schweizer Viertelfinal gegen Argentinien in Kansas City. Dort wäre eine Teilnahme einer Gastgebernation nicht infrage gekommen, dennoch beträgt die Preisdifferenz im Vergleich zu den Tagen vor den Achtelfinals über 40 Prozent. Möglich, dass viele kolumbianische Anhänger ihre Tickets nach der Penalty-Pleite gegen die Schweiz loswerden wollen – sie sind bislang jeweils in grossen Mengen an die WM-Spiele ihrer Nation gereist.

Auch wenn die Preise kräftig purzeln: Tief in die Tasche greifen müssen die Fussball-Fans für ein WM-Ticket nach wie vor. Gemäss der Plattform ticketdata.com, die auch die von den Ticketplattformen teilweise erhobenen Gebühren miteinberechnet, beträgt der durchschnittliche Einstiegspreis für die vier Viertelfinalspiele rund 1200 Franken. Dies liegt vor allem an der Partie zwischen Norwegen und England, wo ein Ticket im günstigsten Fall nach wie vor über 1700 Franken kostet.

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WM 2026 Gruppe A
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Mexiko
Mexiko
3
6
9
2
Südafrika
Südafrika
3
-1
4
3
Südkorea
Südkorea
3
-1
3
4
Tschechien
Tschechien
3
-4
1
K.o.-Phase
Gruppe B
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Schweiz
Schweiz
3
4
7
2
Kanada
Kanada
3
5
4
3
Bosnien und Herzegowina
Bosnien und Herzegowina
3
-1
4
4
Katar
Katar
3
-8
1
K.o.-Phase
Gruppe C
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Brasilien
Brasilien
3
6
7
2
Marokko
Marokko
3
3
7
3
Schottland
Schottland
3
-3
3
4
Haiti
Haiti
3
-6
0
K.o.-Phase
Gruppe D
Mannschaft
SP
TD
PT
1
USA
USA
3
4
6
2
Australien
Australien
3
0
4
3
Paraguay
Paraguay
3
-2
4
4
Türkei
Türkei
3
-2
3
K.o.-Phase
Gruppe E
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Deutschland
Deutschland
3
6
6
2
Elfenbeinküste
Elfenbeinküste
3
2
6
3
Ecuador
Ecuador
3
0
4
4
Curacao
Curacao
3
-8
1
K.o.-Phase
Gruppe F
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Niederlande
Niederlande
3
6
7
2
Japan
Japan
3
4
5
3
Schweden
Schweden
3
0
4
4
Tunesien
Tunesien
3
-10
0
K.o.-Phase
Gruppe G
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Belgien
Belgien
3
4
5
2
Ägypten
Ägypten
3
2
5
3
Iran
Iran
3
0
3
4
Neuseeland
Neuseeland
3
-6
1
K.o.-Phase
Gruppe H
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Spanien
Spanien
3
5
7
2
Kap Verde
Kap Verde
3
0
3
3
Uruguay
Uruguay
3
-1
2
4
Saudi Arabien
Saudi Arabien
3
-4
2
K.o.-Phase
Gruppe I
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Frankreich
Frankreich
3
8
9
2
Norwegen
Norwegen
3
1
6
3
Senegal
Senegal
3
2
3
4
Irak
Irak
3
-11
0
K.o.-Phase
Gruppe J
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Argentinien
Argentinien
3
7
9
2
Österreich
Österreich
3
0
4
3
Algerien
Algerien
3
-2
4
4
Jordanien
Jordanien
3
-5
0
K.o.-Phase
Gruppe K
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Kolumbien
Kolumbien
3
3
7
2
Portugal
Portugal
3
5
5
3
Demokratische Republik Kongo
Demokratische Republik Kongo
3
1
4
4
Usbekistan
Usbekistan
3
-9
0
K.o.-Phase
Gruppe L
Mannschaft
SP
TD
PT
1
England
England
3
4
7
2
Kroatien
Kroatien
3
0
6
3
Ghana
Ghana
3
0
4
4
Panama
Panama
3
-4
0
K.o.-Phase
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