Italiens Fussballverband buhlt um Pep Guardiola. Nach der verpassten WM-Qualifikation führen Paolo Maldini und Leonardo Gespräche mit dem Startrainer in Barcelona.

Manuela Bigler Redaktorin Sport-Desk & Respeakerin

Nach der verpassten WM-Qualifikation und dem Rücktritt von Gennaro Gattuso (48) als Nationalcoach ist Italien weiterhin auf Trainersuche. Auf dieser sollen sich Italiens Verbandschefs nun mit einem Starcoach getroffen haben. Wie «Sky Sport Italia» berichtet, handelt es sich dabei um niemanden Geringeren als Pep Guardiola (55).

Wie der italienische Sender schreibt, haben der Technische Direktor Paolo Maldini (58) gemeinsam mit Berater Leonardo (56) über drei Tage in Barcelona mit Guardiola verhandelt. Bei den Gesprächen wurde geprüft, ob der Spanier grundsätzlich dazu bereit wäre, das Italien-Projekt zu übernehmen.

Guardiola hatte sich erst vor wenigen Wochen nach zehn Jahren an der Seitenlinie mit sechs Meistertiteln, einem Champions-League-Triumph und zahlreichen weiteren Titeln von Manchester City aus England verabschiedet. Ursprünglich plante er ein Zwischenjahr einzulegen. Nun versuchen die Italiener dennoch ihr Glück und bemühen sich intensiv darum, Guardiola vom Engagement als italienischer Nationaltrainer zu überzeugen. Als weitere Kandidaten gelten weiterhin auch Antonio Conte (56), Roberto Mancini (61), und Andrea Pirlo (47).

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