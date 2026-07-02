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Alter Bekannter kehrt zurück
Italien hat wohl neuen Nationaltrainer gefunden

Antonio Conte wird wohl erneut italienischer Nationaltrainer. Der 56-Jährige war bereits von 2014 bis 2016 Coach der Squadra Azzurra.
Publiziert: 11:40 Uhr
|
Aktualisiert: 13:56 Uhr
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Antonio Conte steht vor seiner zweiten Amtszeit als italienischer Nationaltrainer.
Foto: Getty Images

Darum gehts

KI-generiert, redaktionell geprüft
  • Antonio Conte wird italienischer Nationaltrainer
  • Es ist seine zweite Amtszeit nach 2014 bis 2016
  • Pro Jahr soll der 56-Jährige vier Millionen Euro verdienen
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Cédric HeebRedaktor Sport

Bringt ein alter Bekannter die Squadra Azzurra wieder zurück in die Spur? Wie diverse italienische Medien, darunter die «Gazzetta dello Sport», berichten, steht Antonio Conte (56) unmittelbar vor seiner zweiten Amtszeit als italienischer Nationaltrainer.

Demnach habe Conte, der von 2014 bis 2016 schon an der Seitenlinie stand, grünes Licht gegeben, erneut das Traineramt zu übernehmen. Wie die «Gazzetta dello Sport» schreibt, stösst er auf grosse Zustimmung der Serie-A-Klubs. Sie sollen sich sogar bereit erklärt haben, sich finanziell am Engagement zu beteiligen. Dem Bericht zufolge soll Conte in den nächsten vier Jahren 16 Millionen Euro verdienen.

Nach seiner Zeit als Nationaltrainer war er beim Chelsea, Inter, Tottenham und zuletzt bei Napoli tätig. Es war Contes Entscheid, die Vesuvstädter zu verlassen – wohl weil er da schon wusste, dass er die Squadra Azzurra erneut übernehmen könnte. Diese führte er an der EM 2016 bis in den Viertelfinal. Jetzt heisst die Mission: Italien im Jahr 2030 endlich wieder an eine WM zu führen.

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