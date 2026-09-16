Der Cheftrainer der argentinischen Nationalmannschaft, Lionel Scaloni, veröffentlicht die Startelf für die kommenden Freundschaftsspiele. Mittendrin: der Weltklasse-Fussballer Lionel Messi – und das, obwohl er erst gerade den Rücktritt bekannt gegeben hat.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Lionel Messi kehrt überraschend für Abschiedsspiel am 6. Oktober zurück

Fans feiern emotionale Heimverabschiedung im Monumental-Stadion gegen Benin

Messi: 125 Tore in 207 Länderspielen, Weltmeister 2022 mit Argentinien

Lynn Piubel Redaktorin Sport

Was für eine Wendung! Erst gerade erklärte der Weltstar Lionel Messi (39) seinen Rücktritt aus der argentinischen Nationalmannschaft, nun taucht sein Name plötzlich wieder im Kader auf. Lionel Scaloni (48), Cheftrainer der Mannschaft, veröffentlichte das Aufgebot und sorgte damit regelrecht für eine Sensation. Die Fans dürfen sich freuen: Am 6. Oktober soll Messi in Buenos Aires noch einmal das hellblaue Trikot tragen. Gegner ist Benin, gespielt wird im legendären Monumental-Stadion.

Für den wohl emotionalsten Moment dürfte dabei schon vor dem Anpfiff gesorgt sein. Denn Messi bekommt ein letztes Mal die Bühne, die sich viele argentinische Fans für ihre Nummer 10 gewünscht haben: ein Abschied vor heimischem Publikum, im eigenen Land und mit den Menschen, die ihn über zwei Jahrzehnte begleitet haben.

Tapia macht Messi-Zusage offiziell

Verbandspräsident Claudio Tapia (58) sagte in einem Video bei X: Messi solle «den Abschied bekommen, den er wirklich verdient». Er soll die Einladung für das Duell gegen Benin am 6. Oktober in der Hauptstadt Buenos Aires angenommen haben, erklärte er. Messi selbst lässt die Fans derweil noch zappeln. Zu seinem geplanten Auftritt hat sich der Superstar bislang mit keinem Wort geäussert.

Als Captain und Rekordtorschütze der «Albiceleste» führte er Argentinien 2022 in Katar zum langersehnten Weltmeistertitel und krönte damit seine beeindruckende Länderspielkarriere. Mit 125 Toren in 207 Pflichtspielen ist der Superstar der erfolgreichste Torschütze und der Spieler mit den meisten Einsätzen für Argentinien.

Vor dem grossen Messi-Abschied stehen noch zwei Tests an: Am 30. September gegen Bolivien in Córdoba, am 3. Oktober gegen Burkina Faso in Buenos Aires. Dann wird es ernst: Am 6. Oktober wartet Benin im Monumental. Mit dabei: Messi.