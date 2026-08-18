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Transfer-Experte weiss
Nati-Spieler Aebischer geht in die Bundesliga

Transfer-Experte Florian Plettenberg meldet: Der Wechsel von Michel Aebischer zu Union Berlin ist beschlossene Sache. Der Nati-Spieler soll in Deutschland für drei Jahre unterschreiben.
Publiziert: 18.08.2026 um vor 51 Minuten
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Nati-Spieler Michel Aebischer steht vor einem Wechsel in die Bundesliga.
Foto: TOTO MARTI

Darum gehts

KI-generiert, redaktionell geprüft
  • Michel Aebischer wechselt zu Union Berlin, Ablösesumme 3,5 Millionen Euro
  • Pisa macht Verlust von einer Million Euro durch den Transfer
  • Aebischer unterschreibt Dreijahresvertrag bis Sommer 2029
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Carlo SteinerRedaktor Sport

Der Transfer von Michel Aebischer (29) zu Union Berlin ist in trockenen Tüchern, meldet Sky-Transferexperte Florian Plettenberg. Demnach sollen sich Serie-A-Absteiger Pisa und die Berliner auf eine Ablösesumme von 3,5 Millionen Euro geeinigt haben. Nur noch letzte Formalitäten und der obligatorische Medizincheck seien zu regeln. Die Rede ist von einem Dreijahresvertrag bis Sommer 2029.

Bereits vor einer Woche berichteten Blick und italienische Medien von einem möglichen Wechsel in die Bundesliga. Dies scheint sich nun zu bewahrheiten.

Vier Saisons nach seinem Wechsel von YB in die Serie A, in denen der Nati-Mittelfeldspieler 138-mal für Bologna und Pisa zum Einsatz kam, zieht es den gebürtigen Fribourger nun erstmals nach Deutschland. Aufgrund des Abstiegs mit Pisa war ein Transfer erwartet worden. Formal wechselte er erst in der Sommerpause zu Pisa, da die vereinbarte Kaufpflicht von Bologna durch die Anzahl Einsätze während der Leihe bei Pisa aktiviert wurde. Die Höhe der Kaufpflicht wird auf rund 4,5 Millionen Euro geschätzt, weshalb die Toskaner faktisch eine Million Euro Verlust machen. 

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