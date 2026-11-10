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Fans flippen aus
Balljunge provoziert Rote Karte und lässt sich feiern

Dem FC Supra Quebec läuft im Halbfinal gegen Cavalry FC die Zeit für den Ausgleich davon. Dann gerät der Balljunge ins Fadenkreuz. Was danach passiert, siehst du im Video.
Publiziert: vor 2 Minuten
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Pascal WidmerVideoredaktor Sport
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