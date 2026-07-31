Sergio Cordova verlässt die Berner Young Boys. Der 28-jährige Venezolaner wird per sofort an den türkischen Zweitligisten Batman Petrolspor ausgeliehen. Der Klub hat eine Kaufoption für den Stürmer.

Manuela Bigler Redaktorin Sport-Desk & Respeakerin

YB reduziert sein XXL-Kader um einen Spieler. Wie die Berner am Freitagabend mitteilen, wechselt Sergio Cordova (28) per sofort leihweise zu Batman Petrolspor. Der türkische Zweitligist besitzt dabei eine Kaufoption für den venezolanischen Stürmer.

Cordova spielte bereits vor seiner Zeit bei YB in der Türkei und kam im Sommer 2025 von Alanyaspor für rund 1,7 Millionen Euro nach Bern. Der 19-fache Nationalspieler Venezuelas konnte sich bei YB aber nie richtig durchsetzen und wurde bereits Anfang Jahr zu St. Louis City in die amerikanische MLS ausgeliehen.

Schon nach seiner Rückkehr zu den Bernern in diesem Sommer war klar, dass Cordova keine Zukunft bei YB hat. «Eine Veränderung ist hier wahrscheinlich die beste Lösung», äusserte sich Chief Sports Christoph Spycher vor Kurzem. Nun ist klar, dass der 28-Jährige die Berner wieder per Leihe verlässt – nach 33 Einsätzen, in denen er zwei Tore und 3 Assists beisteuerte.

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