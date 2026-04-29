Thun gibt Party-Pläne fürs Wochenende bekannt

Klappts dieses Wochenende mit dem Sensationstitel für den FC Thun? Der Klub teilt mit, welche Meisterfeierlichkeiten für den Fall der Fälle geplant sind.

Yannick Peng Redaktor Sport-Desk

Was vergangenes Wochenende nicht geklappt hat, soll nun dieses Mal vollbracht werden: die Thuner Meister-Entscheidung. Dem sensationellen Aufsteiger bieten sich die Chancen drei und vier, den Titel nun auch rechnerisch unter Dach und Fach zu bringen. Der FC Thun gibt am Mittwoch bekannt, was im Fall der Fälle alles geplant ist.

Thun gewinnt am Samstag in Basel

Fahren die Berner Oberländer am Samstag in Basel (Anpfiff um 20.30 Uhr) den benötigten Sieg ein, findet auf dem Rathausplatz eine spontane Meisterfeier statt. Die Stadt Thun hat hierfür eine Freinacht auf dem ganzen Stadtgelände bewilligt. Die Partie zwischen dem FCB und Thun kann man sich beim Public Viewing (Türöffnung um 19 Uhr) in der Stockhorn Arena anschauen. Der Eintritt ist frei. Ein Fanumzug vom Bahnhof auf den Rathausplatz startet, sobald die Extrazüge mit den in Basel mitfiebernden Thun-Fans eingetroffen sind. Die Mannschaft wird dann direkt vom Joggeli zum Rathausplatz fahren.

Thun verpasst Sieg in Basel, wird am Sonntag aber Sofa-Meister

Sollte das Team von Trainer Mauro Lustrinelli ohne drei Punkte im Gepäck aus Basel nach Hause zurückkehren, verschiebt sich der Fokus auf die Partie zwischen Verfolger St. Gallen und Sion vom Sonntag (Anpfiff um 14 Uhr). Nur mit einem Sieg können die Espen die Thuner Feierlichkeiten weiter hinauszögern. Die Thuner Equipe verfolgt diese Partie wie schon am vergangenen Sonntag (YB vs. St. Gallen 1:2) in geschlossener Gesellschaft in der Stockhorn Arena. Die Fans sind im Thuner Stadion zum Public Viewing (Türöffnung um 13 Uhr, freier Eintritt) eingeladen. Gibt St. Gallen Punkte ab und Thuns Sofameister-Titel ist perfekt, findet ein Fanumzug von der Stockhorn Arena zum Rathausplatz statt. Die frischgebackenen Super-League-Champions treffen später ebenfalls dort ein. Auch für diesen Fall ist auf dem ganzen Stadtgelände eine Freinacht bewilligt.

3:55 «Das kennen sie so nicht»: Kriegt der FC Thun jetzt das Meister-Zittern?

Den Meisterpokal erhält Thun im letzten Heimspiel der Saison, am 14. Mai, überreicht. Der Gegner dann? Ausgerechnet Kantonsrivale YB. «Weitere organisierte Feierlichkeiten finden rund um dieses Spiel nicht statt», lässt der Klub ausrichten. Die offizielle Meisterfeier ist am 15. Mai geplant.

Noch näher dran am FC Thun Füge jetzt Thun deinen Teams hinzu, um nichts mehr zu verpassen. folgen