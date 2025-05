Zürcher nach Sion-Schlappe so was von heiss auf das Derby

1/8 FCZ-Trainer Ricardo Moniz hat den kommenden Samstag im Auge. Dann gehts gegen GC. Geschenke werden keine gemacht. Foto: Claudio de Capitani/freshfocus

Darum gehts FCZ will Derby gegen GC unbedingt gewinnen, trotz sportlicher Bedeutungslosigkeit

Fans fordern Derbysieg, Spieler und Trainer betonen Wichtigkeit

Alain Kunz Reporter Fussball

Es gibt immer wieder dieses eine Spiel, bei dem eigentlich alles egal ist, weil es, rein sportlich gesehen, um gar nichts mehr geht. So wie im Fall des FCZ. Was hat der noch zu gewinnen? Den Titel als Sieger der Relegation Group? Hat man im selben Augenblick, in dem man es geschafft hat, wieder vergessen.

«Wir wollten in diesen fünf Spielen zeigen, dass wir die beste Mannschaft sind da unten», sagt Goalie und Captain Yanick Brecher. «Dass wir nicht zu Recht da unten stehen. Dass wir es verdient hätten, andernorts zu sein.» Und auch der Coach stiess ins gleiche Horn: «Wir wollten alle fünf Spiele gewinnen.»

Zuber will die restlichen vier Spiele gewinnen – besonders das nächste

Doch dann gabs nur noch ein Thema. Angefangen bei den Fans, die nach Abpfiff nur noch einen Song kannten: «Mier wänd de Derbysieg!» Auch Steven Zuber, der seinen Vertrag beim Stadtklub eben vorzeitig um ein Jahr bis 2027 verlängert hat, ortet verschiedene Wichtigkeiten von Siegen. «Jetzt müssen wir halt die restlichen vier Spiele gewinnen. Besonders jenes am Samstag», so der Ex-Nationalspieler gegenüber Blue.

Gedankenspiele über einen GC-Abstieg? Unerlaubt!

«Wir wissen, das Derby steht an. Da geht es nur darum, das Spiel zu gewinnen. Egal wie», sagt Brecher. «Wenigstens in diesem Spiel unseren Fans etwas zurückzugeben, die wieder so zahlreich hierhergekommen sind.» Gedanken daran, dass es kein Derby mehr gäbe, sollte GC absteigen? Nein. Wenn das Derby ansteht, werden solche Gedankenspiele nicht mal zugelassen. «Man hat die Reaktion der Fans gesehen. Es ist jetzt essenziell, das Derby zu gewinnen», sagt auch Moniz. «Das wird ein Finalspiel werden. Das wichtigste der ganzen Saison! Trotz der Enttäuschung in Sion – in einer Woche müssen wir bereit sein.»

Irrational? Irgendwie schon. Aber ein Derby war ja noch nie rational. GC kann sich nach der Schlappe im Kantonalderby in Winterthur gleich wieder ganz warm anziehen.

