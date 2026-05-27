Marchesano wechselt zurück in den Kanton Zürich

Der FC Winterthur tätigt seinen ersten Wechsel nach dem Abstieg aus der Super League: Vom neuen Liga-Konkurrenten Yverdon stösst Antonio Marchesano auf die Schützenwiese.

Gian-Andri Baumgartner Redaktor Sport

Kurz nach dem Abstieg in die Challenge League gelingt dem FC Winterthur ein Transfer-Coup: Die Eulachstädter statten Offensivspieler Antonio Marchesano mit einem Vertrag bis im Sommer 2027 aus, wie aus einer Mitteilung des Vereins hervorgeht. Es ist der erste Zuzug der Winterthurer im Hinblick auf die neue Saison, in der der sofortige Wiederaufstieg gelingen soll.

Für Marchesano ist das Engagement beim FCW eine Rückkehr: Von 2013 bis 2015 war die Schützenwiese für den Tessiner die erste Karrierestation ausserhalb seines Heimatkantons. Nach einem leihweisen Abstecher nach Biel erfolgte 2016 der definitive Wechsel zum damals gerade erst abgestiegenen FC Zürich. Bei den Stadtzürchern erlebte er mit dem sofortigen Wiederaufstieg, dem Cup-Sieg 2018 und schliesslich dem Meistertitel 2022 die erfolgreichste Phase seiner Karriere.

Nach neun Jahren beim FCZ wechselte Marchesano vor eineinhalb Jahren zu Yverdon und spielte seit dem Abstieg der Waadtländer wieder in der Challenge League. In der abgelaufenen Saison erzielte er dabei in 35 Spielen 15 Tore, verlängerte seinen in diesem Sommer auslaufenden Vertrag aber nicht. Nun wird er also für einen möglichen Konkurrenten von Yverdon im Aufstiegsrennen auf Torejagd gehen.

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