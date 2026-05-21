Andri Bäggli Redaktor Sport

Antonio Marchesano verlängert seinen Vertrag bei Yverdon nicht, wie die Westschweizer in einer Medienmitteilung schreiben. Nachdem der 35-Jährige im Winter 2025 vom FCZ zu den Waadtländern gestossen ist, endet das Kapitel nach anderthalb Jahren. In 57 Spielen erzielte Marchesano 19 Tore und lieferte 9 Vorlagen und wurde schnell zum Captain befördert.

Es habe auch Gespräche über eine Verlängerung gegeben, wie Yverdon schreibt: «Trotz des gemeinsamen Wunsches, das Abenteuer fortzusetzen, konnten sich Verein und Spieler nicht auf eine Vertragsverlängerung einigen.» Die Nicht-Verlängerung dürfte aber noch nicht das Karriereende bedeuten. «Der Verein dankt Antonio herzlich für sein Engagement und seine Professionalität und wünscht ihm für den Rest seiner Karriere viel Erfolg», so der Challenge Ligist. Wohin es Marchesano zieht, ist noch nicht bekannt.

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