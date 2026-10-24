Lewin Blum bleibt den Young Boys langfristig erhalten: Der 25-jährige Verteidiger hat seinen Vertrag in Bern bis 2029 verlängert, wie YB vor dem Spiel gegen St. Gallen bekanntgibt.

Manuela Bigler Redaktorin Sport-Desk & Respeakerin

Nach dem Seoane-Schock folgen bei YB die freudigen News. Lewin Blum (25) verlängert seinen Vertrag bis 2029. Die Vertragsverlängerung geben die Berner am Samstag wenige Minuten vor Anpfiff gegen St. Gallen auf dem Rasen des Stadions Wankdorf bekannt. Die Partie gegen die Espen verpasst Blum jedoch aufgrund einer Gelbsperre.

Blum durchlief ab 2012 die gesamte Nachwuchsabteilung von YB. Auf die Saison 2021/22 wurde der Verteidiger für mehr Spielpraxis zu Yverdon in die Challenge League verliehen, kehrte aber bereits auf die Rückrunde zu den Bernern zurück, wo er im Januar 2022 gegen Lugano (1:0) sein Debüt für die A-Mannschaft von YB gab. In der vergangenen Spielzeit spielte Blum auf Leihbasis beim belgischen Klub Royal Charleroi.

Für YB absolvierte der 25-Jährige bisher 149 Pflichtspiele für die Berner, erzielte dabei fünf Tore und verbuchte 21 Assists. Mit YB durfte er 2023 das Double und 2024 den Schweizer Meistertitel feiern.

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