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Assistent muss ran
Spital-Schock um Seoane – YB-Coach verpasst FCSG-Spiel

YB muss im Heimspiel gegen St. Gallen kurzfristig auf Trainer Gerardo Seoane verzichten. Der 47-Jährige musste aufgrund Unwohlseins ins Spital – die Berner geben aber Entwarnung.
Publiziert: vor 13 Minuten
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Gerardo Seoane verpasst das Heimspiel gegen St. Gallen.
Foto: Toto Marti
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Manuela BiglerRedaktorin Sport-Desk & Respeakerin

Schock für YB vor der Super-League-Partie gegen St. Gallen. Die Berner vermelden nur wenige Stunden vor Anpfiff, dass Gerardo Seoane (47) beim Heimspiel gegen die Espen am Samstagabend nicht an der Seitenlinie stehen werde.

Der YB-Coach musste sich am Freitag nach Schwindelgefühlen und Unwohlsein in Spitalpflege begeben. «Dort wurde eine Entzündung des Gleichgewichtsnervs im Innenohr diagnostiziert. Der 47-Jährige konnte das Spital am Samstagnachmittag wieder verlassen und befindet sich auf dem Weg der Besserung», schreibt der Liga-Zweite in einer Mitteilung.

Seoane werde seine Arbeit nach jetzigen Stand im Verlauf der kommenden Woche wieder aufnehmen können. Die Partie gegen den FCSG muss der Luzerner zu Hause vor dem Fernseher verfolgen. Für ihn übernimmt am Samstag Assistenztrainer Matteo Vanetta (48), unterstützt von Patrick Schnarwiler (53).

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