Schock für YB vor der Super-League-Partie gegen St. Gallen. Die Berner vermelden nur wenige Stunden vor Anpfiff, dass Gerardo Seoane (47) beim Heimspiel gegen die Espen am Samstagabend nicht an der Seitenlinie stehen werde.
Der YB-Coach musste sich am Freitag nach Schwindelgefühlen und Unwohlsein in Spitalpflege begeben. «Dort wurde eine Entzündung des Gleichgewichtsnervs im Innenohr diagnostiziert. Der 47-Jährige konnte das Spital am Samstagnachmittag wieder verlassen und befindet sich auf dem Weg der Besserung», schreibt der Liga-Zweite in einer Mitteilung.
Seoane werde seine Arbeit nach jetzigen Stand im Verlauf der kommenden Woche wieder aufnehmen können. Die Partie gegen den FCSG muss der Luzerner zu Hause vor dem Fernseher verfolgen. Für ihn übernimmt am Samstag Assistenztrainer Matteo Vanetta (48), unterstützt von Patrick Schnarwiler (53).
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Mannschaft
SP
TD
PT
1
FC Lugano
10
24
28
2
BSC Young Boys
0:0
11
15
23
3
FC Sion
10
6
19
4
FC St. Gallen
0:0
11
-2
17
5
FC Zürich
11
-3
17
6
Servette FC
11
2
16
7
FC Basel
10
-3
13
8
FC Luzern
11
-6
12
9
FC Thun
10
-10
10
10
FC Vaduz
11
-1
9
11
Grasshopper Club Zürich
10
-13
8
12
FC Lausanne-Sport
10
-9
6