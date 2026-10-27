Gerardo Seoane verpasste das letzte Spiel gegen St. Gallen aufgrund einer Entzündung des Gleichgewichtsnervs. Jetzt spricht der YB-Coach über den Vorfall.

Dominik Mani Redaktor Sport-Desk

Die Nachricht, die die Young Boys kurz vor dem Super-League-Spiel gegen St. Gallen verschickt haben, schockte den Schweizer Fussball. YB-Trainer Gerardo Seoane (47) musste am Freitag mit einer Entzündung des Gleichgewichtsnervs im Innenohr ins Spital.

Jetzt gibt Seoane, der bereits am Samstag aus dem Spital entlassen wurde, ein Update zu seinem Zustand. «Ich habe mich in den letzten Tagen gut erholt», sagt der Luzerner in einem YB-Video. Er sei aber noch nicht bei hundert Prozent, so Seoane. «Der Körper und vor allem die inneren Organe im Kopf haben einiges durchgemacht», erklärt der YB-Coach.

«War mir nicht möglich zu stehen»

Doch was löste den Spitalaufenthalt eigentlich aus? «Es war ein gereizter Nerv, der für die Orientierung im Raum und die Aufnahme und Weitergabe von Informationen zuständig ist», erklärt der ehemalige Bundesliga-Trainer. Diese Fehlfunktion habe sich in starker Übelkeit und Schwindel niedergeschlagen. «Es war mir nicht mehr möglich, zu stehen», schildert Seoane seinen Zustand.

«Ich merke, dass die vielen Reize und die Informationsaufnahme zu Müdigkeit führen. Daher muss ich mich in den kommenden Tagen und Wochen etwas zurücknehmen. Was aber nicht heisst, dass ich nichts mehr machen kann», so Seoane.

Den 2:0-Sieg seiner Mannschaft sah der dreifache Meistertrainer im TV: «Ich war während des Spiels via SMS mit dem Coaching-Staff im Austausch.»

Beim nächsten Spiel gegen den FC Zürich am kommenden Sonntag wird Seoane wieder an der Seitenlinie stehen.

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