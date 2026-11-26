Wie sollen sich junge Schweizer Fussballer in der Super League durchsetzen, wenn sie bei den grossen Klubs kaum spielen? Bei Lugano, YB und Basel entfallen zusammen gerade mal 2,5 Prozent der Spielminuten auf Schweizer U21-Spieler. YB-Boss Christoph Spycher (48) sieht Reformbedarf. «Der Schweizer Fussball ist träge», sagt er zu Blick.

Ein Berater aus dem Schweizer Fussball sagt, inzwischen müsse man bei den Vereinen regelrecht einfordern, dass einheimische Talente eine Chance erhalten. «Die Jungen sollten nicht nur bei drei bis fünf Klubs eine Chance bekommen, sondern auch bei einem Verein wie YB.» Verband und Liga würden den Beratern nahelegen, den Spielern zu einem späteren Auslandswechsel zu raten. Das funktioniere auf Dauer nur, wenn die Schweizer Klubs den Jungen auch zutrauten, Verantwortung zu übernehmen. «Bei den 15- und 16-Jährigen geht der Glaube verloren, es auf dem bisherigen Pfad zu schaffen.»

Riesige Unterschiede zwischen den Klubs

Die Nachwuchs-Trophy der Swiss Football League zeigt, wie gross die Unterschiede bei den Spielminuten junger Schweizer Spieler sind. Der FCZ führt die Rangliste mit 27,5 Prozent an, vor GC (18,8) und Luzern (17,9). Luzern setzt seit Jahren auf junge Schweizer und hat mit Spielern wie Ardon Jashari, Luca Jaquez und Sascha Britschgi auch Geld verdient. Ligaweit liegt die Quote unter zehn Prozent. Das Neuenburger Forschungszentrum CIES weist für junge Schweizer in der Super League einen Wert von 6,7 Prozent aus.

Spycher beschreibt, wie sich der Wettbewerb um Spieler verändert hat. Als YB und Feyenoord 2020 in derselben Europa-League-Gruppe spielten, interessierten sich beide für denselben Flügel. YB bot zwei Millionen, Feyenoord eine Million mehr. «Nur vier Jahre später holten die Holländer Spieler für zehn Millionen Euro und mehr. Es ist brutal, wie die Schere aufgegangen ist.»

Die finanzstarken Klubs greifen laut dem YB-Mitbesitzer schon bei 17- und 18-Jährigen zu. Sie können mehrere Talente für Millionenbeträge verpflichten und es sich leisten, wenn sich einzelne nicht durchsetzen. «Uns würde ein solcher Transfer um die Ohren fliegen. Wir versuchen, den einzelnen Spielern mehr Gewicht zu geben.»

Schwergewichte setzen auf Ausländer

Bei den Schweizer Schwergewichten zeigen sich Muster, die durchaus nachvollziehbar sind: Basel setzt auf ausländische Junge mit hohem Verkaufspotenzial – ein Transferplus von gegen 108 Millionen Euro macht diesen Weg plausibel. YB erwirtschaftete mit einem etwas weniger aggressiven, aber vergleichbaren Business-Modell seit 2022 rund 60 Transfer-Millionen. Zum Vergleich: Ajax Amsterdam, mit einem geschätzten Marktwert von über 230 Millionen Euro, forciert mit bis zu 20 Prozent die holländischen Emporkömmlinge; beim belgischen Champions-League-Teilnehmer Brügge bewegen sich die U21-Zahlen auf ähnlichem Niveau.

Auch für die Schweizer Klubs sind Transfers ein wesentlicher Teil des Geschäfts. Ein ehemaliger Verbandscoach sagt: «Die Schweizer Vereine helfen nicht mit ihrer Ausrichtung. Sie sind wegen der bescheidenen TV-Gelder alle auf Transfers angewiesen, um finanziell zu überleben. Die Schweiz hatte lange einen eigenen Weg, der nun immer mehr verloren geht.»

Das hat Auswirkungen: Seit dem Finalvorstoss 2011 tun sich die Schweizer U21-Talente im internationalen Vergleich schwer und haben sechs von acht Turnieren verpasst; auf U19-Ebene findet die SFV-Auswahl seit bald 20 Jahren an einer EM nicht mehr statt.

Spycher nimmt auch Talente in die Pflicht

Spycher verweist darauf, dass sich mehrere heutige Nationalspieler zuerst bei YB und danach im Ausland durchgesetzt haben. Er nimmt auch die Talente in die Pflicht. «Die Frage ist doch auch: Wie viel Geduld hat ein junger Spieler?» Wer die Super League mit 18 verlasse, lande aus seiner Sicht häufig in einer unteren Liga oder werde bei einem Klub aus einer der fünf grossen Ligen erst einmal ausprobiert. «Viele sehen nur Chancen, die Risiken blenden sie aus.» Und manchmal ist es auch das System in der Schweiz, das Klubs und Spielern das Leben schwer macht.

Das zeigt der Fall eines YB-Talents: Ein Wechsel für mehr Spielpraxis hätte Olivier Mambwa (17) die Bürolehre kosten können. Mambwa ist inzwischen leihweise beim FC Thun. Spycher spielt durch, was bei einer anderen Lösung passiert wäre: «Wenn wir bei Oli Mambwa auf die Idee gekommen wären, ein Leihgeschäft mit Etoile Carouge zu machen, hätte er seine Büro-Ausbildung bei uns abbrechen müssen.» Die Lehre bindet den Spieler an einen Ort. Liegt der Klub, bei dem er regelmässig spielen könnte, zu weit weg, fällt diese Option womöglich weg. Dabei wäre genau diese Zwischenstation laut Spycher für viele Talente wichtig, bevor sie sich bei einem grösseren Klub durchsetzen können.

Mehr Flexibilität bei Lehren gefordert

Seit bald acht Jahren, sagt Spycher, weise er darauf hin, dass die Modelle für Lehren und weiterführende Ausbildungen zu unflexibel sind. Er will die Kombination von Ausbildung und Sport so organisieren, dass Toptalente mehr Zeit für ihre fussballerische Entwicklung haben. «Im Ausland sind sie in diesem Alter schon Profis.»

Mehr Einsatzmöglichkeiten hätte Spycher auch über die Challenge League schaffen wollen. Ein Vorstoss, die Liga aufzustocken, ist gescheitert. Er hatte sich davon mehr Spielzeit für Toptalente versprochen. Die Frage ist, wie viel Platz ihnen die Klubs schon heute geben.

«Es ist eine Leistungsgesellschaft»

Spycher findet, es täte den Jungen gut, den Konkurrenzkampf zuerst in der Schweiz zu erleben. In Bern spürt man die Reaktion des Stadions schnell, wenn die Resultate ausbleiben. Damit müsse ein junger Spieler erst einmal umgehen können. Bei einem kleineren Verein sei das einfacher.

Spycher will also mehr Möglichkeiten, damit Talente auf dem Weg in den Profifussball zu Spielminuten kommen. Wer bei YB in der ersten Mannschaft spielen will, muss sich aus seiner Sicht im Training gegen die Konkurrenz durchsetzen. «Am Ende ist es eine Leistungsgesellschaft. Man muss die Ellbogen ausfahren und die anderen wegdrücken.» Fabian Rieder und Aurèle Amenda sind für ihn die Beispiele dafür. «Sie haben täglich Vollgas gegeben, waren dann einfach besser und setzten sich durch.»