Spielt YB-Stürmer Chris Bedia so wie gegen Winti, dann wird er seinen Stammplatz schon bald an Sergio Córdova verlieren. Den haben die Berner letzte Woche verpflichtet, auf der Schützenwiese reichts für einen Kurzeinsatz. Und Bedia? Der hat Glück, dass er nicht vom Platz fliegt, weil er Sidler ins Gesicht greift. Und er verliert vor dem 1:1 das Kopfballduell gegen Arnold. Klar, eine solche Situation ist nicht einfach zu verteidigen, gleichwohl lassen die Berner auch in der Folge viele Chancen zu. Gomis hätte mit dem Schlusspfiff um ein Haar noch den Siegtreffer erzielt, als er Benito im Laufduell abkocht. Der neue Abwehrchef Grégory Wüthrich muss derweil frühzeitig vom Platz. Nicht, weil er inferior verteidigt sondern weil er unter der Woche krank gewesen ist und die Luft nicht für 90 Minuten reicht.

Hinweis: Gregory Wüthrich bis 65., Joël Monteiro bis 65., Darian Males bis 65. Jaouen Hadjam bis 73., Chris Bedia bis 79 Minute. Tanguy Zoukrou ab 65., Filip Ugrinic ab 65., Ebrima Colley ab 65., Zachary Athekame ab 73., Sergio Cordova ab 79. Minute (alle zu kruz für eine Bewertung).

Und so haben die Winterthur-Spieler abgeschnitten

Früher, wenn Winti-Captain Remo Arnold mal ein Tor geschossen hat, dann ahmte er Stürmer-Legende Luis Suarez nach. Pistolero-Jubel mit zwei Knarren. Nach seinem Ausgleich zum 1:1 gegen YB aber schraubt sich Arnold am Ohr rum, wie einst Italien-Legende Luca Toni. Sein Kopfballtreffer ist die Krönung auf eine bärenstarke Leistung, in fast jedem Zweikampf geht der gebürtige Luzerner als Sieger hervor. Auch Randy Schneider zeigt ein gutes Spiel, seine Grätsche vor der Top-Chance von Gomis wäre das Eintrittsgeld wert gewesen. Ebenfalls auf sich aufmerksam macht Théo Golliard, der zwei Top-Chancen hat, praktisch alles richtig macht und das Ziel nur um Zentimeter verfehlt. Keinen guten Tag erwischt Aggressivleader Jankewitz, der zur Pause in der Kabine bleibt. Und zwar aus taktischen Gründen, wie Coach Uli Forte hinterher verrät.

Hinweis: Alexandre Jankewitz bis 46., Brian Beyer bis 70., Silvan Sidler bis 88., Randy Schneider bis 93., Christian Gomis bis 93. Minute. Nishan Burkart ab 70., Tibault Citherlet ab 88., Stéphane Cueni ab 93., Andrin Hunziker ab 93. Minute (alle zu kurz für eine Bewertung).

