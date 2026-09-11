Die Baustelle Innenverteidigung wird bei YB immer problematischer. Nach Cédric Zesiger fällt nun auch Gregory Wüthrich lange aus. YB reagiert mit der Verpflichtung von Ex-Lausanne-Spieler Moritz Jenz. Dessen Ehefrau freut sich extrem auf die Schweiz.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft YB verpflichtet Moritz Jenz nach Verletzungen von Wüthrich und Zesiger

Jenz spielte 22 Bundesliga-Spiele 2025/26 für Wolfsburg ohne Relegationseinsatz

YB gegen Lugano: Verlustpunkte könnten auf neun anwachsen, entscheidendes Handicap

Alain Kunz Reporter Fussball

Die News der Woche

Am Dienstag vermeldet YB, dass sich Gregory Wüthrich schwerer verletzt hat, als zunächst angenommen: Der Innenverteidiger hat sich im Abschlusstraining vor dem Luzern-Spiel eine Muskelverletzung in der Wade zugezogen. Bedeutet: vier bis sechs Wochen out. Und weil auch Cédric Zesiger noch verletzt ausfällt – er dürfte nach der Länderspielpause, die vom 21. September bis 6. Oktober dauert, wieder einsatzfähig sein –, reagiert YB. Genau eine Stunde später verkünden die Berner, dass mit Moritz Jenz (27) ein Innenverteidiger verpflichtet wurde. Der in Berlin geborene Deutsch-Nigerianer wurde fussballerisch in Fulham ausgebildet. Der 27-Jährige kommt von Bundesliga-Absteiger Wolfsburg, wo er in der vergangenen Saison 22 Bundesligaspiele machte; in den letzten sieben (inklusive unglückselige Relegation) aber keine Rolle mehr spielte. Jenz stand in der Saison 2020/21 bei Lausanne unter Vertrag und war dort unbestrittener Stammspieler. Nicht mehr in Bern ist Linkverteidiger-Talent Rhodri Smith. Er wurde erwartungsgemäss ausgeliehen, zu Banik Ostrava. Der YB-Glaube an den 20-Jährigen ist geschwunden, wurden die Tschechen doch mit einer Kaufoption ausgestattet.

Die grosse Frage

Wird YB am Samstag schon fast vorentscheidend zurückgebunden? Bei einem Sieg von Lugano haben die Tessiner neun Verlustpunkte Vorsprung auf das Team, das viele als einzigen Konkurrenten der Luganesi sehen. Gewinnen die am kommenden Mittwoch ihr Nachholspiel gegen St. Gallen, würden aus Verlustpunkten schnell effektive Punkte werden. Bei der Solidität der Truppe von Mattia Croci-Torti wäre das ein gewaltiges frühes Handicap.

Gesagt ist gesagt

«Neues Heim. Unglaublich aufgeregt über dieses neue Kapitel. Zurück in unserer geliebten Schweiz, wo wir das erste gemeinsame Heim hatten und einige unserer süssesten Erinnerungen machten. Ich könnte nicht stolzer auf deine Stärke und Ausdauer sein nach einer solch harten Zeit, du verdienst das alles, Moritz. Ich liebe dich, und ich bin sicher, du wirst es krachen lassen. Hopp YB!»

Da ist aber jemand überzeugter Schweiz-Fan! Es ist Steffani Jenz, die Gattin von Neuzuzug Moritz, die unter dem Namen Steffani Milan Sängerin, Songwriterin und Mutter ist. Mutter? Sie teilt vieles, was sie mit dem gemeinsamen dreijährigen Sohn Leonardo erlebt, in den sozialen Medien. So wurde sie Anfang 2024 deutschlandweit bekannt, als sie einen Post absetzte, in dem sie monierte, dass sie im Familienbereich der Alten Försterei von Union Berlin beim Stillen belästigt worden sei. Auch im Welcome-Post bei YB ist Leonardo zu sehen.

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Die Blick-Prognose

Kann YB in der AIL-Arena wirklich zwei oder drei Tore machen, was die Berner bisher immer benötigt haben, um nicht zu verlieren, wenn der Gegner traf? Die Tessiner haben so ihre Zweifel. Blick ehrlich gesagt auch. YB weiss aber: Verlieren ist absolut verboten. Und mit diesem Mindset werden sie ein Pünktchen ergattern.

Mögliche Aufstellung

Keller; Blum, Lauper, Benito, Schmidt; Fernandes, Gigovic; Fassnacht, Sanches, Virginius, Essende

Wer fehlt?

Verletzt sind Wüthrich, Zesiger, Andrews, und Kabeya.

Die Klassenbesten

Der Blick-Notenschnitt nach 7 Runden:

Sène 5,0 Essende 4,71 Sanches 4,71

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Der Schiedsrichter

An der Pfeife ist Nico Gianforte. In Volketswil sitzt Fedayi San mit seinem Team.

Der Gegner

Lugano ist derzeit in Topform. Noch keinen Punktverlust in der Liga bedeuten Tabellenplatz 1. Auch sonst haben die Tessiner in dieser Saison noch kein Spiel verloren. Das lockt auch viele neue Zuschauer ins neue Stadion. Für das Spiel gegen YB sind bereits über 7000 Tickets verkauft worden – hier gehts zum Lugano-Inside.

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8 Runde

Sa., St. Gallen – Sion, 18 Uhr

Sa., Thun – GC, 18 Uhr

Sa., Lugano – YB, 19 Uhr

So., FCZ – Vaduz 14 Uhr

So., Lausanne – Servette 16.30 Uhr

So., Luzern – FCB 16.30 Uhr

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