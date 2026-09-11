Die neue AIL Arena in Lugano sorgt für Begeisterung: Über 7000 Tickets sind bereits für das Spiel gegen YB verkauft. Die Zuschauerzahlen haben sich im Vergleich zum letzten Jahr fast verdoppelt. Das ist das Inside der Tessiner.

Carlo Emanuele Frezza Reporter Fussball

Die News der Woche

Was wurde in der Deutschschweiz in den vergangenen Jahren nicht alles über Lugano gelästert – über das Stadion und die vergleichsweise wenigen Zuschauer. Mit der neuen AIL Arena weht im Tessin nun aber ein anderer Wind. Immer mehr Fans wollen die Spiele der Bianconeri live erleben. Für das YB-Spiel waren am Donnerstag bereits über 7000 Tickets abgesetzt. Gut möglich also, dass die Arena mit einer Kapazität von 8793 Plätzen ausverkauft sein wird. Damit dürfte auch der aktuelle Zuschauerschnitt von 6658 Fans weiter steigen. Zum Vergleich: Vor einem Jahr lag dieser noch bei gerade einmal 3583.

Die grosse Frage

Bleibt Lugano ungeschlagen? Sechs Spiele, sechs Siege – besser hätte der Saisonstart für die Bianconeri nicht laufen können. Und die Geschichte macht zusätzlich Mut: Seit Einführung der Super League 2003 gelang es zuvor nur vier Teams, die ersten sechs Meisterschaftsspiele allesamt zu gewinnen. Basel schaffte es 2003/04, 2015/16 und 2016/17, YB 2018/19. Die Bilanz ist dabei besonders bemerkenswert: Alle vier Mannschaften wurden am Ende der jeweiligen Saison Schweizer Meister. Ein gutes Omen für Lugano also.

Gesagt ist gesagt

«Es ist ein Wunsch von mir, mal mit Oliver Kahn einen Kaffee zu trinken.» Das sagte David von Ballmoos vor neun Jahren in einem Blick-Interview. Damals stand der Goalie noch beim FC Winterthur unter Vertrag. Heute spielt er für Lugano – und wurde unter der Woche von dieser Zeitung erneut interviewt. Dabei kam auch das alte Zitat zur Sprache. Hat es inzwischen mit dem Kaffee geklappt? «Nein, es ist immer noch ein Wunsch. Er war als Kind mein Idol. Wenn ich mir aussuchen könnte, mit wem ich eine Stunde Kaffee trinken dürfte, wären es wahrscheinlich er oder Roger Federer. Es sind beides Persönlichkeiten, zu denen ich hochschaue.»

Die Blick-Prognose

Es spielt die beste Offensive gegen die beste Defensive. Ob diese Ausgangslage Spektakel verspricht? Schwierig. Es kann ein Spiel werden, das von viel Kontrolle geprägt ist.

Mögliche Aufstellung

Von Ballmoos; Papadopoulos, Kelvin, Delcroix; Zanotti, Kendouci, Grgic, Cimignani; Dos Santos; Steffen, Moncada.

Wer fehlt?

Marques, Alioski, Zanotti, Cassano, Behrens (alle verletzt).

Die Klassenbesten

Der Blick-Notenschnitt nach 7 Runden:

Behrens 5,0 Grgic 4,67 Delcroix 4,67

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Der Schiedsrichter

Nico Gianforte wurde für das Spiel in Lugano angesetzt, das ausnahmsweise um 19 Uhr statt um 20.30 Uhr stattfindet.

Der Gegner

Die Berner sind in einem Torrausch. Erst in einem Spiel hat YB weniger als drei Tore geschossen – beim 2:2 gegen Lausanne. Das Offensivspektakel hat aber auch eine ganz grosse Schwäche: die Abwehr. Dort haben sich die Young Boys aber kurz vor Schluss noch verstärkt – hier kommt das YB-Inside.

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8 Runde

Sa., St. Gallen – Sion, 18.00 Uhr

Sa., Thun – GC, 18.00 Uhr

Sa., Lugano – YB, 19.00 Uhr

So., FCZ – Vaduz 14.00 Uhr

So., Lausanne – Servette 16.30 Uhr

So., Luzern – FCB 16.30 Uhr

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