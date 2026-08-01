Darum gehts
- GC sicherte erstes Saison-Remis gegen Lausanne nach starker Leistung
- Vor allem die jungen Hoppers lassen aufhorchen
- Hammel wird GC-Tor gegen Lugano hüten
Die News der Woche
GC hat den ersten Punkt der Saison geholt! Dies gelang gegen Lausanne dank einer Leistungssteigerung. Entsprechend zufrieden ist Trainer Peter Zeidler vor dem nächsten Spiel. «Auch wenn es in Anführungszeichen nur ein Punkt ist, ist der erste Eindruck sehr wichtig. Wir haben Mentalität gezeigt, das gibt ein gutes Gefühl», so der GC-Trainer. Deshalb habe man in dieser Woche trotz der Hitze gut trainiert.
Die grosse Frage
Geht das Jugendexperiment der Hoppers auf? Beim Tor zum 1:1 gegen Lausanne sind fast alle Jugendspieler beteiligt gewesen. «Man sieht, dass wir hier etwas entwickeln», so Zeidler. Trotzdem stellt sich die Frage, ob das so gut gehen kann. Denn die Defensive war bis zur Einwechslung von Abdoulaye Diaby (26) mehr als wacklig. Und nach der Auswechslung von Leitwolf Amir Abrashi (36) hat mit Simone Stroscio ein 22-Jähriger die Captainbinde übernommen.
Gesagt ist gesagt
«Justin Hammel wird auch gegen Lugano starten. Wir haben mit ihm und Marvin Hübel zwei richtig gute Goalies auf Super-League-Niveau», stellt Zeidler die Goaliefrage bei den Hoppers klar. Trotzdem lässt der 63-Jährige den Konkurrenzkampf aber zu: «Zu Beginn habe ich mir einen Goalie-Tausch überlegt, doch es war dann relativ schnell klar, dass wir mit Hammel in die Saison starten.»
Die Blick-Prognose
Lugano hat Ambitionen auf den Titel. Entsprechend schwierig wird es für die Hoppers, die drei Punkte im Letzigrund zu halten. Die Jungen bei den Zürchern müssen nun zeigen, dass sie auch gegen eine bessere Offensive als die der Lausanner bestehen können. Daran glauben aber nur die wenigsten.
Mögliche Aufstellung
Hammel; Stroscio, Diaby, Mikulic, Rissi; Abrashi, Meyer, Imourane; Plange, Muci, Krasniqi.
Wer fehlt?
Ausser dem gesperrten Young Jun Lee stehen Zeidler alle Spieler zur Verfügung.
Die Klassenbesten
Der Blick-Notenschnitt nach der 1. Runde
- Hammel
- Diaby
- Plange
Hier gehts zur Übersicht aller GC-Noten.
Der Schiedsrichter
Gepfiffen wird das Spiel von Marijan Drmic. Mirel Turkes unterstützt ihn als VAR-Beauftragter.
Der Gegner
Lugano ist mit einem Sieg in die neue Spielzeit gestartet. Gegen Vaduz hat man sich nicht gerade mit Ruhm bekleckert, immerhin steht man nach einem souveränen Auswärtssieg in der nächsten Qualirunde der Conference League – hier gehts zum Inside.
Runde
Sa., FCZ – Servette, 18 Uhr
Sa., Basel – Lausanne, 18 Uhr
Sa., Thun – YB, 20.30 Uhr
So., Vaduz – St. Gallen, 14 Uhr
So., GC – Lugano, 16.30 Uhr
So., Sion – Luzern, 16.30 Uhr
Mannschaft
SP
TD
PT
1
BSC Young Boys
1
2
3
2
FC Thun
1
2
3
3
FC Lugano
1
1
3
3
FC St. Gallen
1
1
3
5
FC Basel
1
1
3
6
Grasshopper Club Zürich
1
0
1
6
FC Lausanne-Sport
1
0
1
8
FC Vaduz
1
-1
0
8
FC Zürich
1
-1
0
10
Servette FC
1
-1
0
11
FC Sion
1
-2
0
12
FC Luzern
1
-2
0