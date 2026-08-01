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«Wir entwickeln hier etwas»
Jugend bei GC auf dem Vormarsch – geht das gut?

GC holt beim Saisonauftakt gegen Lausanne dank einer Leistungssteigerung den ersten Punkt. Trainer Zeidler zeigt sich zufrieden und lobt die Mentalität des Teams. Vor allem auf die Jugend soll in Zukunft viel gesetzt werden – das ist das GC-Inside.
Publiziert: 13:34 Uhr
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Trainer Peter Zeidler ist zufrieden mit dem Punkt, den GC in Lausanne geholt hat.
Foto: Pascal Muller/freshfocus

Darum gehts

KI-generiert, redaktionell geprüft
  • GC sicherte erstes Saison-Remis gegen Lausanne nach starker Leistung
  • Vor allem die jungen Hoppers lassen aufhorchen
  • Hammel wird GC-Tor gegen Lugano hüten
Foto Andri Bäggli.jpg
Andri BäggliRedaktor Sport

Die News der Woche

GC hat den ersten Punkt der Saison geholt! Dies gelang gegen Lausanne dank einer Leistungssteigerung. Entsprechend zufrieden ist Trainer Peter Zeidler vor dem nächsten Spiel. «Auch wenn es in Anführungszeichen nur ein Punkt ist, ist der erste Eindruck sehr wichtig. Wir haben Mentalität gezeigt, das gibt ein gutes Gefühl», so der GC-Trainer. Deshalb habe man in dieser Woche trotz der Hitze gut trainiert.

Die grosse Frage

Geht das Jugendexperiment der Hoppers auf? Beim Tor zum 1:1 gegen Lausanne sind fast alle Jugendspieler beteiligt gewesen. «Man sieht, dass wir hier etwas entwickeln», so Zeidler. Trotzdem stellt sich die Frage, ob das so gut gehen kann. Denn die Defensive war bis zur Einwechslung von Abdoulaye Diaby (26) mehr als wacklig. Und nach der Auswechslung von Leitwolf Amir Abrashi (36) hat mit Simone Stroscio ein 22-Jähriger die Captainbinde übernommen.

Gesagt ist gesagt

«Justin Hammel wird auch gegen Lugano starten. Wir haben mit ihm und Marvin Hübel zwei richtig gute Goalies auf Super-League-Niveau», stellt Zeidler die Goaliefrage bei den Hoppers klar. Trotzdem lässt der 63-Jährige den Konkurrenzkampf aber zu: «Zu Beginn habe ich mir einen Goalie-Tausch überlegt, doch es war dann relativ schnell klar, dass wir mit Hammel in die Saison starten.»

Die Blick-Prognose

Lugano hat Ambitionen auf den Titel. Entsprechend schwierig wird es für die Hoppers, die drei Punkte im Letzigrund zu halten. Die Jungen bei den Zürchern müssen nun zeigen, dass sie auch gegen eine bessere Offensive als die der Lausanner bestehen können. Daran glauben aber nur die wenigsten.

Mögliche Aufstellung

Hammel; Stroscio, Diaby, Mikulic, Rissi; Abrashi, Meyer, Imourane; Plange, Muci, Krasniqi.

Wer fehlt?

Ausser dem gesperrten Young Jun Lee stehen Zeidler alle Spieler zur Verfügung.

Die Klassenbesten

Der Blick-Notenschnitt nach der 1. Runde

  1. Hammel
  2. Diaby
  3. Plange

Hier gehts zur Übersicht aller GC-Noten.

Der Schiedsrichter

Gepfiffen wird das Spiel von Marijan Drmic. Mirel Turkes unterstützt ihn als VAR-Beauftragter.

Der Gegner

Lugano ist mit einem Sieg in die neue Spielzeit gestartet. Gegen Vaduz hat man sich nicht gerade mit Ruhm bekleckert, immerhin steht man nach einem souveränen Auswärtssieg in der nächsten Qualirunde der Conference League – hier gehts zum Inside.

2

Runde

Sa., FCZ – Servette, 18 Uhr
Sa., Basel – Lausanne, 18 Uhr
Sa., Thun – YB, 20.30 Uhr
So., Vaduz – St. Gallen, 14 Uhr
So., GC – Lugano, 16.30 Uhr
So., Sion – Luzern, 16.30 Uhr

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Brack Super League 2026/27
Mannschaft
SP
TD
PT
1
BSC Young Boys
BSC Young Boys
1
2
3
2
FC Thun
FC Thun
1
2
3
3
FC Lugano
FC Lugano
1
1
3
3
FC St. Gallen
FC St. Gallen
1
1
3
5
FC Basel
FC Basel
1
1
3
6
Grasshopper Club Zürich
Grasshopper Club Zürich
1
0
1
6
FC Lausanne-Sport
FC Lausanne-Sport
1
0
1
8
FC Vaduz
FC Vaduz
1
-1
0
8
FC Zürich
FC Zürich
1
-1
0
10
Servette FC
Servette FC
1
-1
0
11
FC Sion
FC Sion
1
-2
0
12
FC Luzern
FC Luzern
1
-2
0
Meisterschaftsrunde
Abstiegsrunde
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Super League
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Grasshopper Club Zürich
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