Andri Bäggli Redaktor Sport

In der ersten Halbzeit musste GC leiden. Zwar sind die Hoppers gut aus den Startlöchern gekommen, wirkliche Torgefahr strahlten sie aber auch nicht aus. Nach 20 Minuten hatten die Zürcher einen xG-Wert von 0,05. Und damit noch nicht genug, Lausanne wurde stärker und GC hatte immer mehr Probleme. Vor allem die Seite mit Nico Rissi wird ein ums andere Mal vom pfeilschnellen Ibrahim Mendes überlaufen. Auch beim Gegentor geht es viel zu leicht. Nach einem Einwurf lässt sich Dorian Paloschi vernaschen und wird zur Pause runtergenommen. Kein guter Auftakt in die neue Saison.

Und vorne? Dort ist GC lange harmlos. Peter Zeidler erwähnte im Vorfeld Nikolas Muci zwar positiv, doch der Stürmer blieb einiges schuldig. Erst nach dem Seitenwechsel wird das Spiel der Hoppers besser. Diaby bringt in der Verteidigung deutlich mehr Stabilität und vorne darf Luke Plange für den blass gebliebenen Oscar Clemente ran. Mit den späteren Einwechslungen von Denis Sahin und Samuele Bengondo gelingt noch der Ausgleichstreffer, der im Grossen und Ganzen in Ordnung geht.

Hinweis: Clemente bis 46., Paloschi bis 46., Muci bis 69., Abrashi bis 69., Hassane bis 79. – Plange ab 46., Diaby ab 46., Bengondo ab 69. (zu kurz für eine Bewertung), Sahin ab 69. (zu kurz für eine Bewertung), Conateh ab 79. (zu kurz für eine Bewertung).

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