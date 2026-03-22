Stefan Kreis Reporter Fussball

Der grösste Pechvogel des Nachmittags heisst Mirlind Kryeziu. Erst kriegt er den Ellbogen seines Gegenspielers ins Gesicht, dann gibts auch noch Gelb, weil er zuvor einen Konter unterbunden hatte und zu allem Übel muss er auch noch mit einem Brummschädel ausgewechselt werden. Für den FCZ-Meisterhelden kommt Captain Remo Arnold, der in den restlichen knapp 70 Minuten aber zum schwächsten Spieler auf dem Feld avanciert.

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Hinweis: Kryeziu bis 20., Buess bis 67., Zuffi bis 67., Mühl bis 67., Smith bis 86. – Arnold ab 20., Maluvunu ab 67. (zu kurz für eine Bewertung), Kasami ab 67. (zu kurz für eine Bewertung), Cueni ab 67. (zu kurz für eine Bewertung), Maksutaj ab 86. (zu kurz für eine Bewertung).

Und so haben die Basel-Spieler abgeschnitten

Es ist noch nicht bekannt, ob Marwin Hitz seine Karriere im Sommer beenden oder ob er mit seinen im Herbst 39 Jahren weitermachen wird. Hält der FCB-Goalie so wie gegen Winti, dann dürfte sich der eine oder andere Verein um die Dienste des Ostschweizers bemühen.

Schwächster Feldspieler der Basler ist Andrej Bacanin. Der verliert kurz vor der Pause am eigenen Strafraum den Ball und setzt noch nicht mal nach. Zur Pause bleibt der 19-Jährige in der Kabine, auch Metinho und Koloto müssen raus, weil sie gelbgefährdet sind. Mit Ajeti, Shaqiri und Leroy bringt Lichtsteiner ein Trio, das für mehr Stabilität und Kontrolle sorgt.

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Hinweis: Rüegg bis 12., Bacanin bis 46., Metinho bis 46., Koloto bis 46., Koindredi bis 69. – Van Breemen ab 12., Shaqiri ab 46., Leroy ab 46., Ajeti ab 46., Kacuri ab 69. (zu kurz für eine Bewertung).

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