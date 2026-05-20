Die Transferpolitik des FCZ sorgt bei den eigenen Fans ein weiteres Mal für rote Köpfe. Diesmal ist es die Verpflichtung von Goalie Heinz Lindner, der einigen Anhängern überhaupt nicht passt.

Nach dem überraschenden Rücktritt von FCZ-Goalie-Ikone Yanick Brecher (32) waren die Zürcher nach dem Ende der abgelaufenen Saison auf der Suche nach einem neuen Keeper an der Seite von Youngster Silas Huber (20). Die Lücke konnte bereits am vergangenen Montag mit der Verpflichtung des Österreichers Heinz Lindner (35) wieder geschlossen werden.

Allerdings zeigt sich nun, das dieser Neuzugang ganz und gar nicht allen FCZ-Fans in den Kram passt. Mittlerweile kursiert im Netz ein Foto, das eine grosse Schmiererei auf der Zufahrtsstrasse zum FCZ-Trainingszentrum in Zürich Schwamendingen zeigt. Darauf geschrieben die unmissverständliche Botschaft: «Canepas, ‹nüt für Unguet›: Lindner du scheiss Hopper!»

Die Kritik richtet sich gegen die Klubführung, weil diese mit Lindner ein weiteres Mal einen Spieler mit GC-Vergangenheit verpflichtet hat. Der Österreicher hatte beim FCZ-Stadtrivalen zwischen 2017 und 2019 insgesamt 75 Partien bestritten.

Erneute Kritik der FCZ-Fans

Vor Lindner hatte der FC Zürich in den letzten Monaten gleich mehrere namhafte Ex-GC-Spieler zu sich geholt. Anfang 2025 war der ehemalige GC-Junior Steven Zuber (34) zum FCZ gewechselt und hatte damit teils heftige Reaktionen in der Zürcher Südkurve ausgelöst. Auf diese Saison hin kam nun mit Trainer Marcel Koller (65) eine absolute Ikone des Rekordmeisters auf die andere Seite der Geleise.

Auch nach der Koller-Verpflichtung gabs harsche Kritik – vor allem gegen die Klub-Bosse. Präsident Ancillo Canepa (73) reagierte darauf mit einem Schreiben auf der Klub-Seite und schloss dort mit den Worten ab: «Auch für die hier angesprochenen Fans gilt: Im Zentrum steht der FCZ – nicht individuelle Empfindlichkeiten. ‹Nüd für unguet›, aber das musste ich mir einmal von der Seele schreiben.»

Auf Anfrage von Blick will sich der FCZ zur Botschaft gegen Goalie Heinz Lindner nicht äussern.

Noch näher dran am FC Zürich Füge jetzt den FCZ deinen Teams hinzu, um nichts mehr zu verpassen. folgen