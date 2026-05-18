Der FC Zürich nimmt den österreichischen Goalie Heinz Lindner unter Vertrag. Es ist bereits die fünfte Station in der Schweiz für den 35-Jährigen.

Cédric Heeb Redaktor Sport

Goalie Heinz Lindner wird nach seinem Abgang bei YB weiterhin in der Schweiz spielen. Der 35-jährige Österreicher hat beim FCZ einen Zweijahresvertrag bis 2028 unterschrieben.

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Damit wird der 37-fache Nationalspieler Österreichs ab nächster Saison das Torhüter-Duo mit Talent Silas Huber (20) bilden, nachdem Urgestein Yanick Brecher (32) zurückgetreten ist. Für Lindner ist es die fünfte Station in der Schweiz nach GC (2017 bis 2019), Basel (2020 bis 2022), Sion (2022 bis Januar 2024) und YB (2025 bis jetzt). Bislang kommt er auf 168 Super-League-Partien.

Den zukünftigen FCZ-Trainer Marcel Koller kennt Lindner zudem bestens: 15 seiner 37 Länderspiele für unsere östlichen Nachbarn hat Lindner unter dem 65-Jährigen absolviert. Bei den Zürchern wird er die Rückennummer 13 tragen.

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