Nächste Leihe: Cobel Sow wird vom FC Basel wieder in die Challenge League ausgeliehen. Er verlängert aber seinen FCB-Vertrag.

Carlo Steiner Redaktor Sport

Der FC Basel verlängert mit Offensivtalent Cobel Sow (19) um ein weiteres Jahr bis Sommer 2028. Der ehemalige FCB-Junior, der die letzte Rückrunde bei Rapperswil-Jona in der Challenge League verbrachte, wird zudem erneut in die zweithöchste Liga verliehen – ohne Kaufoption. In der nächsten Spielzeit wird er für Cupfinalist Stade-Lausanne-Ouchy auflaufen. Zum Zeitpunkt seiner Rückkehr nach Basel im nächsten Sommer wird er also noch ein Jahr Vertrag haben.

Der in Spanien geborene Rechtsaussen gilt als grosse Zukunftshoffnung. Bisher kam er in Basel in Pflichtspielen nur für die Junioren-Teams zum Einsatz. Für die U21 kommt er in 68 Spielen auf 16 Tore und sieben Vorlagen in der Promotion League. Während der Leihe bei Rapperswil-Jona erzielte er in zehn Partien drei Tore in der Challenge League.

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