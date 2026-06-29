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Wie von Blick angekündigt
Traoré verlässt Basel Richtung USA

Abgang beim FC Basel: Mit Bénie Traoré muss der FCB einen Leistungsträger der letzten Jahre ziehen lassen.
Publiziert: vor 26 Minuten
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Ab in die USA: Bénie Traoré.
Foto: Pius Koller

Eine gute Woche nach der ersten Blick-Story meldet der FC Basel Vollzug: Bénie Traoré wechselt zum New York City FC in die MLS. Der neue Klub des 23-jährigen Ivorers gehört wie Manchester City zur City Football Group.

Traoré kam 2024 von Sheffield United nach Basel. Mit 80 Pflichtspielen (25 Tore, 15 Assists) gehörte er seither zu den Leistungsträgern. Der Flügel war zentraler Baustein des Double-Teams in der Saison 2024/25.

Traorés Vertrag in Basel wäre noch bis 2028 gelaufen. Wie viel Geld der vorzeitige Abgang dem FCB einbringt, ist nicht bekannt. 

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