Wie von Blick angekündigt, verlässt Alessandro Vogt verlässt den FC St. Gallen im Sommer. Der Stürmer wird am Montag bei seinem neuen Klub Hoffenheim vorgestellt.

Vor Beginn dieser Saison war der Name Alessandro Vogt nur eingefleischten Fans und Klub-Kennern ein Begriff. 14 Tore in 28 Super League Spielen später verlässt der 21-Jährige den FCSG in Richtung Bundesliga. Wie von Blick im Januar angekündigt, wechselt der Senkrechtstarter zur TSG Hoffenheim. Neben den Sinsheimern waren auch andere Vereine aus den Top-Fünf-Ligen an Vogt interessiert, das Rennen macht aber Hoffenheim. Der Drittplatzierte der aktuellen Bundesliga-Saison zieht die Ausstiegsklausel in der Höhe von 2.5 Millionen Franken. Am Montagabend wird der Mittelstürmer bei seinem zukünftigen Arbeitgeber offiziell vorgestellt.

«Alessandro ist ein wuchtiger, athletischer Mittelstürmer mit ausgeprägtem Torinstinkt und einer hohen Abschlussgefahr. Das hat er in dieser Saison in der Schweizer Super League eindrucksvoll bewiesen. Wir sind überzeugt, dass Alessandro den nächsten Schritt bei uns gehen kann und freuen uns sehr auf die Zusammenarbeit», sagt Andreas Schicker, Geschäftsführer Sport der TSG Hoffenheim.

