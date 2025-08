Näher dran dank Blick. Folge jetzt deinem Klub und verpasse nichts mehr. In den Klub-News halten wir dich zum neusten Geschehen auf dem Laufenden.

Maksim Paskotsi verlässt GC und läuft neu für KAA Gent in Belgien auf. Foto: Pius Koller

Andri Bäggli Redaktion Sport

Wie von Blick angekündigt verlässt Maksim Paskotsi (22) GC definitiv. Wie die Zürcher in einer Medienmitteilung bekannt geben unterschreibt der Verteidiger per sofort einen Vertrag mit KAA Gent aus Belgien. Das neue Arbeitspapier ist bis 2029 gültig, über die Ablöse wurde Stillschweigen vereinbart. In 61 Pflichtspielen trug Paskotsi das Trikot der Hoppers und schoss zwei Tore.

«Dieser Verein ist 125 Jahre alt und es ist fantastisch, von nun an ein Teil davon zu sein. Ich kann es kaum erwarten, loszulegen, die Fans zu treffen und mit der Mannschaft erfolgreich zu sein», sagt der Este bei seiner Vertragsunterzeichnung. Gents Trainer Ivan Leko ist erfreut über den Zuzug: «Ich freue mich über Maksims Ankunft. Er ist schnell und stark im Zweikampf. Er ist ein Spieler, der immer mit vollem Einsatz spielt und eine Mentalität hat, auf die man sich verlassen kann.»