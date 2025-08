Schlechte Neuigkeiten für die Grasshoppers. Maksim Paskotsi verlässt den Rekordmeister in Richtung Belgien. Folge jetzt deinem Klub und verpasse nichts mehr. In den Klub-News halten wir dich zum neusten Geschehen auf dem Laufenden.

1/4 Maksim Paskotsi verlässt GC und wechselt nach Belgien. Foto: Pius Koller

Tobias Wedermann Fussballchef

Er ist der Lichtblick in der GC-Defensive und machte mit seinem Kopfballtor am Samstagabend den Fans immerhin sechs Minuten lang Hoffnung auf einen Punkt im St. Jakob-Park. Sehr wahrscheinlich, dass dies der letzte Auftritt von Maksim Paskotsi (22) im Trikot der Hoppers gewesen ist. Laut Blick-Informationen steht für den estnischen Nationalspieler ein Wechsel nach Belgien kurz bevor. Ersligist KAA Gent soll sein neuer Arbeitgeber werden.

In Sachen Qualität und Erfahrung wäre das erneut ein bitterer Verlust in der Kaderplanung von GC, das mit zwei Niederlagen in die Saison gestartet ist. Nach dem Abgang von Ayumu Seko (25) war Paskotsi der beste verbliebene Innenverteidiger im Team.

Im Alter von 20 Jahren kam Paskotsi aus der Jugend von Tottenham zu GC, absolvierte 61 Pflichtspiele für die Hoppers. Sein Vertrag bei den Zürchern wäre im kommenden Sommer ausgelaufen – eine Verlängerung war mehr als unwahrscheinlich. Für GC also die letzte Möglichkeit, noch eine Ablösesumme für Paskotsi zu generieren.