FCB-Verteidiger wechselt nach Portugal

Finn van Breemen verlässt den FC Basel nach drei Jahren und schliesst sich dem portugiesischen Klub Famalicao an.

Cédric Heeb Redaktor Sport

Wie von Blick schon im Mai angekündigt, wechselt Finn van Breemen vom FC Basel zum FC Famalicao nach Portugal. Der Innenverteidiger spült dem FCB gemäss Blick-Infos rund eineinhalb Millionen Franken in die Kassen. Beim portugiesischen Erstligisten unterschreibt der Holländer einen Vierjahresvertrag.

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Van Breemen wechselt zur Saison 2023/24 hin zu den Bebbi und hätte da noch einen Vertrag bis zum Ende der nächsten Saison gehabt. «Wir danken dir herzlich für deine stets positive und gewinnende Art, lieber Finn, sowohl auf als auch neben dem Platz», schreiben die Basler in der Medienmitteilung.

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