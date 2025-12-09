Darum gehts
- FCZ hält Generalversammlung ab und gedenkt verstorbenem Präsidenten Sven Hotz
- Claudio Cisullo als neues Verwaltungsratsmitglied nominiert, soll Expertise einbringen
- Die Canepas mussten 9,5 Millionen Franken zuschiessen, um Gewinn zu erzielen
Der FCZ hat am Montagabend im Zürcher Volkshaus seine jährliche Generalversammlung abgehalten. In einer Schweigeminute wurde des am Sonntag verstorbenen langjährigen Vereinspräsidenten Sven Hotz (†96) gedacht.
Danach stellte der amtierende Präsident Ancillo Canepa (72) als erstes Claudio Cisullo (61) vor, der als neues Mitglied des Verwaltungsrats nominiert ist und aller Voraussicht nach im Januar gewählt werden wird. Der Multimillionär soll seine Expertise in der Unternehmensführung einbringen.
Canepas müssen Millionen-Loch stopfen
Für Aufsehen sorgt aber vor allem der Blick auf die Finanzen für das Geschäftsjahr 2024/25. Der Verein weist mit 33,3 Millionen Franken Betriebsertrag und 30,8 Millionen Franken Betriebskosten einen Gewinn (vor Abschreibungen) von 2,5 Millionen Franken aus.
Doch dann kommt das grosse Aber: «Das positive Jahresergebnis kam allerdings nur durch einen Finanzierungszuschuss durch den Hauptaktionär (Heliane und Ancillo Canepa, d. Red.) in der Höhe von CHF 9,5 Millionen zustande», schreibt der FCZ auf seiner Webseite. Bereits im letzten Jahr mussten die Canepas 7,5 Millionen einschiessen. Dieses Jahr sind es noch einmal 2 Millionen mehr.
Des Weiteren weist Canepa darauf hin, dass noch kein neuer Trikotsponsor gefunden werden konnte. Die Zürcher laufen in der Super League derzeit nur mit der Werbung der Liga auf.
Nutze jetzt die neue Funktion «Follow my Team». Folge deinem Lieblingsverein, erhalte direkten Zugriff auf die Team-Seite mit News, Video-Highlights und Statistiken – dazu automatisierte Pushs und Live-Aktivitäten und vieles mehr. So bist du näher dran an einem Team und verpasst nichts mehr. Jetzt followen! Hier gibts alle Infos.
Mannschaft
SP
TD
PT
1
FC Thun
16
13
34
2
FC St. Gallen
16
11
28
3
FC Basel
16
7
27
4
BSC Young Boys
16
5
26
5
FC Sion
16
5
24
6
FC Lugano
16
-1
24
7
FC Zürich
16
-4
23
8
FC Lausanne-Sport
16
4
20
9
Servette FC
16
-4
19
10
FC Luzern
16
-1
18
11
Grasshopper Club Zürich
16
-11
14
12
FC Winterthur
16
-24
9