Ancillo Canepa präsentiert an der FCZ-Generalversammlung die Finanzen für das Geschäftsjahr 2024/25. Der Präsident und seine Frau Heliane mussten erneut einen Millionenbetrag einschiessen, um die Kosten des Klubs zu decken.

Darum gehts FCZ hält Generalversammlung ab und gedenkt verstorbenem Präsidenten Sven Hotz

Claudio Cisullo als neues Verwaltungsratsmitglied nominiert, soll Expertise einbringen

Die Canepas mussten 9,5 Millionen Franken zuschiessen, um Gewinn zu erzielen

Carlo Steiner Redaktor Sport

Der FCZ hat am Montagabend im Zürcher Volkshaus seine jährliche Generalversammlung abgehalten. In einer Schweigeminute wurde des am Sonntag verstorbenen langjährigen Vereinspräsidenten Sven Hotz (†96) gedacht.

Danach stellte der amtierende Präsident Ancillo Canepa (72) als erstes Claudio Cisullo (61) vor, der als neues Mitglied des Verwaltungsrats nominiert ist und aller Voraussicht nach im Januar gewählt werden wird. Der Multimillionär soll seine Expertise in der Unternehmensführung einbringen.

Canepas müssen Millionen-Loch stopfen

Für Aufsehen sorgt aber vor allem der Blick auf die Finanzen für das Geschäftsjahr 2024/25. Der Verein weist mit 33,3 Millionen Franken Betriebsertrag und 30,8 Millionen Franken Betriebskosten einen Gewinn (vor Abschreibungen) von 2,5 Millionen Franken aus.

Doch dann kommt das grosse Aber: «Das positive Jahresergebnis kam allerdings nur durch einen Finanzierungszuschuss durch den Hauptaktionär (Heliane und Ancillo Canepa, d. Red.) in der Höhe von CHF 9,5 Millionen zustande», schreibt der FCZ auf seiner Webseite. Bereits im letzten Jahr mussten die Canepas 7,5 Millionen einschiessen. Dieses Jahr sind es noch einmal 2 Millionen mehr.

Des Weiteren weist Canepa darauf hin, dass noch kein neuer Trikotsponsor gefunden werden konnte. Die Zürcher laufen in der Super League derzeit nur mit der Werbung der Liga auf.

