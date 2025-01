Die Swiss Football League (SFL) hat ein Verfahren gegen Winterthur eröffnet. Die FCW-Fans haben am Samstag beim Spiel gegen YB in Bern gefährliche Feuerwerksraketen gezündet.

Vor Anpfiff des Auswärtsspiels bei YB in Bern (0:0) sorgten die Winti-Fans bereits für einen ersten Fan-Eklat in der Rückrunde. Aus dem Gästeblock fliegen vor Anpfiff plötzlich Feuerwerkskörper aufs Spielfeld. Einige landen auf dem Rasen, andere prallen vom Stadiondach ab und spicken in umliegende Blöcke. Verletzt wird glücklicherweise niemand.

Jetzt hat die Disziplinarkommission der SFL eine erste Konsequenz aus dem Fehlverhalten gezogen und ein Verfahren gegen die Eulachstädter eröffnet. Die Winterthurer haben nun einige Tage Zeit, Stellung zu nehmen und konkrete Vorschläge zu liefern, wie solche Szenen in Zukunft verhindert werden können.

In der Presse hat Neo-Winti-Trainer Uli Forte (50) die Vorkommnisse bereits aufs Schärfste kritisiert. «Das ist grob fahrlässig», sagte er nach der Partie. Im Winti-Block wurde während des Spiels ein Transparent mit der Aufschrift «Euse Block, eusi Verantwortig. Entschuldigung» gehisst.

