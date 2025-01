Plötzlich fliegen vor dem Spiel von YB gegen den FC Winterthur Unmengen an Feuerwerkskörper auf den Berner Kunstrasen. Glücklicherweise wird niemand verletzt. Winti-Coach Uli Forte muss einschreiten.

1/5 Uli Forte muss die eigenen Fans besänftigen. Foto: Claudio de Capitani/freshfocus

Auf einen Blick Feuerwerk-Eklat bei YB gegen Winterthur: Forte beruhigt Fans, Entschuldigung folgt

Winti-Fans zünden gefährliche Pyrotechnik, Spieler und Trainer verurteilen Aktion

Vorfall ereignete sich vor Anpfiff, Liga wird Vorfall untersuchen Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden

Pascal Ruckstuhl Sport-Desk-Reporter

Den ersten wichtigen Auftritt zurück auf der Super-League-Bühne hat Uli Forte (50) schon vor dem Anpfiff im Wankdorf. Der Neo-Trainer des FC Winterthur sieht sich gezwungen, vor der Partie gegen YB auf die Winti-Kurve zuzugehen. «Hejejej», sagt er und versucht dann, die von Sinnen befreiten Anhänger zu beruhigen.

Diese haben wenige Sekunden zuvor Feuerwerkskörper gezündet, die teilweise vom Stadiondach abprallten und anschliessend unkontrolliert zurück auf den Berner Kunstrasen und in andere Sektoren geflogen sind. Verletzt wird glücklicherweise niemand. Alle kommen mit einem grossen Schrecken davon.

«Absolut sinnlose Aktion»

«Das ist grob fahrlässig. Es gibt Feuerwerk, das in die Luft geht. Das ist allerdings auch nicht erlaubt und geht nicht. Doch dieses hier ging in alle Richtungen – das ist gemeingefährlich», verurteilt Uli Forte die Szene nach dem Spiel aufs Schärfste. «Das musste schnellstmöglich unterbunden werden, deshalb bin ich dahin», sagt Forte.

Überrascht, dass ausgerechnet die ansonsten so «brave» Kurve aus der Eulachstadt ein solch dämliches Feuerwerk zündet, sind im Wankdorf so einige. Unter ihnen auch Winti-Captain Remo Arnold (28), der die Binde von Urgestein Granit Lekaj (34) übernommen hat: «Das gehört sich nicht für Winti und das wird mit Sicherheit auch nie mehr vorkommen».

YB-Captain Loris Benito (33) sagt: «Eine absolut sinnlose Aktion. Da macht man sich Sorgen um die Zuschauer. Da, wo diese Feuerwerkskörper hingeflogen sind, hat es viele Kinder. Nicht anzunehmen, was hätte passieren können. Das geht gar nicht.»

3:02 YB – Winterthur 0:0: Hier macht Winti das eigentlich sichere 1:0 nicht

YB zündete auch Feuerwerk in Winti

Was die FCW-Anhänger zu dieser Aktion getrieben hat, ist nicht überliefert. Unwahrscheinlich, dass es sich um eine verspätete Revanche für eine YB-Aktion aus einem Aufeinandertreffen aus dem März 2023 handelt. Damals hatte die Berner Kurve auf der Schützenwiese ein minutenlanges Feuerwerk gezündet – dieses flog allerdings in die Luft, nicht auf den Rasen.

Im März 2023 zündete die Berner Kurve auf der Schützenwiese ein minutenlanges Feuerwerk.

Immerhin: In der zweiten Halbzeit kommen einige Chaoten noch zur Vernunft. Auf einem Transparent ist eine Entschuldigung zu lesen: «Unser Bock. Unsere Verantwortung. Entschuldigung!», steht darauf. Und in der Instagram-Story der «Bierkurve» heisst es: «Es darf niemals passieren, dass Personen zu Schaden kommen oder sich ernsthaft Sorgen um ihre Gesundheit machen müssen.» Es ist dennoch davon auszugehen, dass dies ein Nachspiel haben wird. Die zuständige Disziplinarkommission der Liga wird den Vorfall am Montag unter die Lupe nehmen.